A Firenze e a Lucca la campagna anti-droga della Chiesa di Scientology

I volontari della campagna “Un mondo libero dalla droga” hanno distribuito centinaia di opuscoli sui pericoli delle droghe

Settimana dopo settimana la campagna internazionale “La verità sulla droga” sta raggiungendo in modo sempre più capillare i cittadini della Toscana. Nei giorni scorsi sono proseguite le distribuzioni di opuscoli informativi sulle droghe organizzate dal Celebrity Centre della Città di Firenze, Chiesa di Scientology sia a Firenze che a Lucca. Negli opuscoli, destinati ai giovani e non solo, sono contenute informazioni molto dettagliate sugli effetti negativi delle sostanze stupefacenti. Lo scopo è di far sì che i giovani evitino di cadere nella trappola della droga, e magari di convincere a smettere chi ha già cominciato a farne uso. Gli opuscoli mettono anche in guardia sui metodi che usano gli spacciatori per diffondere le sostanze stupefacenti, proponendole come "innocue", "di moda", "curative", ecc.

Tutti gli opuscoli sono consultabili anche sul sito it.drugfreeworld.org

La campagna informativa “Dico no alla droga” è una iniziativa internazionale a cui aderiscono le Chiese di Scientology di tutto il mondo, organizzando eventi pubblici e lezioni nelle scuole. A partire dal 2015 i volontari della campagna hanno tenuto lezioni a migliaia di ragazzi toscani delle scuole medie inferiori e superiori.

“L'arma più efficace nella guerra contro la droga è l'educazione.” L. Ron Hubbard