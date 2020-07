A Milano le farmacie non si fermano: ad agosto ogni giorno lavorativo la metà delle farmacie aperte

Ad agosto 2020, ogni giorno non festivo a Milano, più della metà delle farmacie saranno aperte al servizio dei cittadini.

Infatti, sono 158 le farmacie di Milano che in agosto non chiuderanno per ferie, che diventano 190 aggiungendo quelle che fanno meno di 6 giorni ferie e che quindi rappresentano il 45% delle farmacie. Tenendo conto che la maggior parte delle altre farmacie resta aperta per due settimane (alternate in modo da non lasciare mai scoperto un quartiere), è evidente che ad agosto, ogni giorno lavorativo, Milano avrà più della metà delle sue farmacie a disposizione dei suoi abitanti rimasti in città.



Inoltre, 21 farmacie sono di turno ogni giorno, anche festivo, aperte dalle 8:30 alle 20. A Ferragosto saranno aperte 21 farmacie e 12 effettueranno il turno di notte (come ogni notte dell’anno a Milano, festivi e non).



Dopo essere state in prima linea durante i mesi dell’emergenza Covid19, le farmacie di Milano garantiranno anche ad agosto un servizio capillare e continuativo ai cittadini che resteranno in città.



“Durante il lungo periodo dell’emergenza, le farmacie sono sempre rimaste aperte, anzi molte hanno ampliato i loro orari, hanno aumentato i turni, e hanno sempre garantito la dispensazione di farmaci, presidi e di servizi ai cittadini – dichiara Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia –. Anche ad agosto, su tutto il territorio milanese, le farmacie garantiranno un’adeguata e capillare copertura del servizio ai cittadini rimasti in città. La continuità è possibile soprattutto grazie a un’efficace gestione del sistema di turnazione. Per individuare la farmacia aperta più vicina al luogo desiderato, i cittadini hanno a disposizione alcuni importanti e intuitivi strumenti: coloro che sono in possesso di uno smartphone potranno scaricare l’applicazione Farmacia Aperta o collegarsi ai siti web www.farmacia-aperta.eu o www.turnifarmacie.it. A chi non avesse a disposizione uno smartphone o un pc, invece, ricordo che all’esterno di ogni farmacia è presente una bacheca in cui sono indicati giorni e orari del servizio”.



App “Farmacia Aperta”



L’applicazione è gratuita ed è fruibile in modo facile e intuitivo: dopo aver localizzato la propria posizione corrente, o un indirizzo specifico da inserire sulla app, è possibile individuare sulla mappa le farmacie aperte nelle vicinanze. Per ciascuna farmacia sono indicati i dati di dettaglio (ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail), gli orari e i turni, anche relativi a finestre temporali diverse da quella attuale; le farmacie chiuse in un determinato momento sono mostrate con un marker di colore diverso.



www.farmacia-aperta.eu oppure www.turnifarmacie.it

È il sito web, gestito da Federfarma Lombardia, che permette di individuare la farmacia aperta più vicina, inserendo data, luogo e perimetro entro il quale cercare. Verranno così visualizzate non solo le farmacie disponibili, ma anche tutte le informazioni che le riguardano: indirizzo, contatti, orari e indicazioni stradali per raggiungerle.



Bacheca all’esterno della farmacia

È possibile consultare l’elenco delle farmacie aperte per turno di guardia farmaceutica - più vicine a ciascuna farmacia di Milano - esposto nella bacheca che si trova all’esterno di ogni farmacia di Milano.