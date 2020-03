A Pasqua le colombe Loison volano con lo Shop on line

Si avvicina Pasqua e nonostante l’oggettiva condizione d’emergenza in Italia, il laboratorio artigiano Loison è sempre operativo in totale sicurezza per lanciare la nuova collezione 2020 ricca di golose e variegate specialità.

«Le difficoltà ci sono ma operiamo in totale sicurezza - spiega Dario Loison -. Grazie al nostro shop on line il nostro prodotto arriva a chiunque con una completa disintermediazione».

«Faccio tesoro delle esperienze per elaborarle in nuove strategie, nuovi prodotti, nuove soluzioni per il futuro della pasticceria Loison».

«Sto rileggendo “L’Arte della Guerra” per affrontare il futuro con rinnovata determinazione»



«Stiamo incontrando qualche difficoltà - racconta Dario Loison - ma siamo determinati a rispondere a questa situazione con estrema positività, efficienza e soluzioni immediate, attitudini che da sempre caratterizzano il nostro modo di operare. Dobbiamo avere forza d’animo e azione straordinaria - continua Loison - per tutti noi, per i nostri clienti che vivono questo momento in modalità differenti, e per i nostri dipendenti e collaboratori garantendo loro condizioni sanitarie corrette e in regola».

«Affrontiamo questa situazione con tenacia, disciplina e autocontrollo. Per fortuna da qualche anno abbiamo aperto il nostro Shop on line che in questo momento si sta rivelando uno strumento perfetto ed efficace, che permette di far arrivare il nostro prodotto a chiunque in maniera capillare e fluida, con una completa disintermediazione».



Dario Loison ha di suo un carattere positivo che riesce a vedere il lato costruttivo anche nelle situazioni difficili, facendo tesoro delle esperienze per elaborarle in nuove strategie, nuovi prodotti, nuove soluzioni per il futuro della pasticceria Loison.



In un periodo storico in cui stiamo riscrivendo le nostre abitudini e le nostre relazioni sociali in modo così profondo, cerchiamo di vivere questa pausa come un momento di riflessione. «Ora che il tempo sta acquisendo un valore decisamente diverso da come lo abbiamo impostato - conclude Dario Loison -, ho deciso di “rispolverare” dalla Biblioteca Loison e rileggere alcuni libri che mi hanno stimolato. Uno per tutti? “L’Arte della Guerra” di Sun Tzu, per gestire il prossimo futuro con rinnovata determinazione».



Le colombe Loison sono realizzate con uova fresche, latte, burro e panna freschissimi, fior di farina, zucchero italiano di prima scelta e sale marino integrale di Cervia. Ad un impasto così nobile sono stati selezionati pregiatissimi ingredienti.

Grazie a continue analisi, studi, ricerche, cura della filiera e attenzione al processo, Dario Loison stupisce con l’innovazione continua nel gusto: dal 2000 ad oggi sono 7 i nuovi gusti, ma la differenza la fa il sapiente utilizzo di aromi studiati, progettati e calibrati su precisa ricettazione di Dario Loison e realizzati in esclusiva.

All'impasto nobile della Colomba pasquale sono abbinati solo ingredienti selezionatissimi, tra cui 2 Presidi Slow Food - Vaniglia Mananara del Madagascar, Mandarino tardivo di Ciaculli – e 2 Prodotti IGP, Limoni di Sorrento e Nocciole Piemonte



LE COLLEZIONI TOP



Collezione OVETTI

Simbolo di vita e creazione, Sonia ha dedicato una intera collezione all’uovo… a quello più prezioso: l’uovo del maestro orafoFabergé. Esemplari in oro e argento impreziosiscono una confezione che racchiude la colomba da 750 grammi in tre nobili gusti: Classica A.D. 1552, Pesca e Nocciole, Regal Cioccolato

L’ispirazione - Emblema di fertilità, metafora della creazione, simbolo della vita. E’ l’uovo. In Europa, sin dal Medioevo, era costume scambiarsi un uovo per celebrare la resurrezione, e nella grande aristocrazia Russa era in uso collezionare pendenti a forma di uovo in miniatura, esemplari elaborati in oro e argento, con smalti, e tempestati di pietre preziose.

Il packaging - Peter Carl Fabergé ha dedicato una vita alla realizzazione di uova in miniatura che lasciano stupiti proprio per il pregio e diversità; alcuni di essi possiamo ammirarli in questa collezione che Sonia Pilla ha voluto dedicare al grande maestro orafo. Una collezione così estesa che ognuna delle tre confezioni riporta differenti preziose uova in miniatura.

La Colomba - Per la collezione OVETTI sono tre le eccellenti proposte di questa linea TOP dal versatile formato da 750 grammi che si identificano per il colore della confezione (e del nastro in tono) bianco per la colomba Classica A.D. 1552, verde acqua per la colomba Regal Cioccolato, rosa per la versione Pesca e Nocciole.



Collezione FARFALLE

Un prezioso cofanetto ispirato alle confezioni d’alta pasticceria d’epoca, da riutilizzare come pratico contenitore, che si contraddistingue inoltre per il garbato tocco primaverile.

Tre proposte supreme per una colomba da 750g realizzata con ingredienti selezionati: Classica A.D. 1552, DiVigna e Mandarino tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food)

Il packaging – Non bisogna essere degli esperti ma semplicemente amanti del bello e della natura per ammirare le Farfalle, simbolo di risveglio primaverile. Sonia Pilla si è ispirata alla straordinarietà e infinita bellezza di queste creature, riportandole con leggerezza sull’intramontabile cofanetto,ispirato alle confezioni d’alta pasticceria d’epoca, in tre versioni ognuno differente dall’altro.

La Colomba - Tre i colori base nel caratteristico stile Loison per distinguere i tre gusti di colomba da 750 g: bianco per la Colomba Classica A.D. 1552, verde acqua per la Colomba DiVigna, rosa fresco per la colomba al Mandarino tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food).



Collezione PRIMAVERA

Una confezione di un’eleganza raffinata firmata Sonia Design: ecco il cofanetto primavera con immagini floreali tratte da antiche tavole botaniche selezionate nella nostra biblioteca del gusto.

Tre versioni di Colomba che risvegliano i sensi: Classica A.D. 1552, Regal Cioccolato, Pescae Nocciole nella confezione da un chilo

Il packaging - Pasqua è la ricorrenza che cade nel pieno della Primavera, ed è questo l’omaggio di Sonia Pilla: una raffinata confezione adornata di fiori quali magnolie e peonie, ripresi da antiche tavole botaniche selezionate nella nostra biblioteca del gusto. Racchiuso da un nastro in doppio raso tono su tono, l’insieme restituisce una scatola di un’eleganza raffinata tipica dello stile “Sonia Design”.



La Colomba - La collezione PRIMAVERA risveglia i sensi con i gusti Loison più gettonati, ognuno con il proprio colore: bianco per la Colomba Classica A.D. 1552, verde acqua per la Colomba Regal Cioccolato, rosa per la colomba al Pesca e Nocciole. Tutte da un chilo.



LATTA Limited Edition

La Latta Limited Edition, la più preziosa tra le confezioni della Primavera 2020, non poteva che essere dedicata alle uova di Fabergé.

Un prezioso packaging che custodisce un gioiello di colomba, in due gusti di sperimentata ricercatezza da un chilo: Classica A.D. 1552 e Pesca e Nocciola

L’ispirazione - Oltre alla realizzazione di preziose uova in miniatura, il maestro Peter Carl Fabergé, gioielliere di corte degli Zar, fu l’artefice di grandi uova pasquali che riflettevano la grandezza e lo splendore della Corte e che sorpassarono ogni cosa per bellezza e valore.

Il packaging - Alcuni di questi capolavori unici di arte orafa e meccanica (mai realizzò due pezzi identici) sono stati scelti da Sonia Pilla per riportarli sulla LATTA limited edition: una confezione carica di fascino e bellezza che racchiude in sé un gioiello di colomba, avvolta in carta velina opaca dove sono riprodotte le colonne corinzie stilizzate tipiche della collezione Genesi. Un dettaglio, quest’ultimo, che a prima vista non deve apparire; proprio come per i capi di alta sartoria.

La Colomba - La Collezione LATTA presenta due gusti di collaudata ricercatezza, che accontentano tutti i palati: la Colomba Classica A.D. 1552 e la Colomba Pesca e Nocciole. Entrambe sono offerte nella considerevole pezzatura da 1 kg.



Pasqua 2020 e sostenibilità: da sempre idee per riutilizzare le confezioni Loison



La sostenibilità è un concetto che da sempre Sonia Pilla ha a cuore e che porta avanti attraverso le confezioni e i suoi accessori studiati per avere un secondo destino: dal semplice utilizzo dell’incarto o di un suo accessorio, alla borsa-shopper di design che va a ruba perché bella, resistente e funzionale: utile da tenere sempre con sé.



