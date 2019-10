La settimana appena conclusasi ha registrato un incremento preoccupante delle aggressioni subite dal personale front-line delle società che eserciscono trasporto pubblico nel Comune di Roma ed in tutta la Regione Lazio.

“La settimana appena conclusasi ha registrato un incremento preoccupante delle aggressioni subite dal personale front-line delle società che eserciscono trasporto pubblico nel Comune di Roma ed in tutta la Regione Lazio.

Vivere sui mezzi pubblici sta diventando un incubo, sia per l’utenza che per i dipendenti stessi. Personale ferito, vetture danneggiate. Sembra di essere al fronte.

Nell’esprimere solidarietà ai colleghi coinvolti per conto di tutta l’organizzazione sindacale che rappresento, auspico che le decisioni emerse dal tavolo istituzionale tenutosi il 27 u.s. siano urgentemente attuate a tutela dei lavoratori, della cittadinanza e del servizio stesso

Gli eventi non consento più dilazioni nel tempo delle decisioni da prendere.”



Lo ha dichiarato il Segretario Provinciale FAISA – CISAL di Roma, Luciano Colacchi