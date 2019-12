Il DDL regionale presentato al pubblico nel Convegno del 22 Novembre a Torino e il 29 Novembre a Cambiano.

Il 22 Novembre all'Hotel Diplomatic in via Cernaia a Torino è stato presentato al pubblico il Disegno di Legge che regolamenta l'affido dei minori. Ha presentato il DDL l'Assessore ai Bambini e alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Chiara Caucino, che ha illustrato i punti salienti della nuova legge, che cambirà finalmente la drammatica situazione odierna che riguarda gli allontanementi dei minori dalle famiglie d'origine.

Il moderatore, Gian Luca Vignale, già Consigliere Regionale nella precedente legislazione, ha presentato tutti i relatori, oltre l'Assessore, il Consigliere Regionale dell'Emilia Romagna Michele Facci, la psicologa dell'ASL TO3 Paola Monaci e il segretario dell'Associazione genitori Gesefi.

L'Assessore ha posto l'attenzione sull'art.1, che mette in primo piano la tutela del diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Personalmente penso che i minori siano esseri umani come tutti gli altri e che appartengano solo a se stessi e che abbiano diritto a vivere con le persone con cui hanno un insostituibile legame, anche se non sono perfette, esse sono uniche , insostituibili. Naturalmente ci sono le eccezioni, ma è criminale trattare la regola secondo l'eccezione.

L'art. 2 prevede che l'allontanamento possa avvenire solo se tutti gli interventi, previsti a sostegno della famiglia in difficoltà, falliscono. Quindi assistenza socio educativa,domiciliare,economica ecc.

A questo scopo viene introdotto il PEF(progetto educativo familiare)che serve per il recupero della capacità genitoriale della famiglia della durata di non meno di sei mesi.

Quindi non deve più succedere che, se una famiglia viene a trovarsi in difficoltà economica, gli vengano tolti i figli. Al contrario può ricevere un aiuto economico che costrebbe alla comunità infinitamente meno della rete di comunità e affidi.

Nell'art. 3 oltre al sostegno alla famiglia, si precisa un punto molto importante e cioè coinvolgere i familiari fino al quarto grado di parentela prima di inserire il minore in una realtà estranea e mercenaria. Nel caso che nessuna delle soluzioni sia attuabile, il DDL regolamenta l'affido in modo che siano tutelati in tutto e per tutto i diritti del minore, che, in tale malaugurata situazione, deve soffrire il meno possibile.

Nell'art. 4 viene sottolineato che le condizioni di indigenza della famiglia non può e non deve essere motivo di allontanamento del minore.

Infine, affinchè sia garantita una valutazione interdisciplinare della situazione familiare, non dovranno esserci solo le relazioni degli assistenti sociali,ma anche delle autorità scolastiche e di qualunque soggetto di riferimento del minore utile e necessario a tale valutazione.

Alla fine della presentazione si è aperto un'acceso dibattito a causa della presenza in sala di esponenti, il cui punto di vista si riassume nel concetto che "I bambini non appartengono alla famiglia ma allo stato"e che naturalmente sono un mezzo di realizzazione di lucro miliardario a spese dei contribuenti.

Il CCDU Sezione Minori, che assiste molte famiglie del Piemonte, cui sono stati sottratti i figli, ha partecipato alla presentazione.

Il CCDU è stato fondato nel 1979 ed è una ONLUS italiana in contatto con il Citizens Commition on Human Rights (CCHR) che è stato fondato dallo psichiatra Prof. Thomas Szasz e dalla Chiesa di Scientology e che ha lo scopo di ripristinare Diritti Umani e Dignità nel campo della salute mentale.



Maria Grazia Scaglione