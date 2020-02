Anche da Atrio arrivano i colori del Carnevale carinziano

Il centro commerciale di Villach festeggia il periodo di carnevale con diverse attività, adatte sia ai grandi che ai più piccoli.

Per i bambini



Martedì 25 febbraio, al Planet Lollipop del centro commerciale, ci sarà il Faschingsparty che regalerà a tutti i più piccoli un Carnevale coinvolgente e colorato. L'entrata sarà libera per tutto il giorno, dunque i genitori saranno tenuti ad accompagnare i bambini. Nel corso della mattinata, poi, pittura del viso per i bimbi e dalle 13.00 prenderà il via la festa a base di musica, giochi e danze con bevande e krapfen gratis per tutti.



Prato fiorito



Da oggi, giovedì 20 febbraio, Atrio si veste anche dei colori di un prato fiorito a primavera. In tutto il centro commerciale è possibile ammirare piante e fiori in meravigliose aiuole allestite per l’occasione. Un saluto alla bella stagione in arrivo, che è molto apprezzato da tutti i visitatori: non serve essere degli appassionati di botanica per lasciarsi conquistare da questo mosaico variopinto che decora con arte lo shopping center più ecologico del mondo, e donandogli ulteriore bellezza, eleganza, freschezza.



Centro storico



Nel vicino centro storico di Villach, invece, il momento clou del Carnevale è il Sabato Grasso, che quest'anno cade il 22 febbraio. Per l'occasione, le bande musicali animeranno le vie e le piazze di Villach assieme a diverse maschere e al Principe e alla Principessa del Carnevale, che premieranno i costumi più originali. La festa inizierà alle 10.30 del mattino e la spettacolare sfilata comincerà dalle 14. Da non perdere, poi, il dolce tipico, il Faschingskrapfen, un goloso bombolone ripieno di marmellata.