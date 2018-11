Si allarga il progetto dell'Unione Sportiva Acli Marche

RECANATI – Domenica 11 Novembre alle ore 9 prenderà il via l’iniziativa “Recanati attraverso i luoghi e i suoi uomini llustri” che nasce dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, U.S. Acli Recanati, Spazio Cultura e CTG Recanati e che avrà come ritrovo la Cattedrale di San Flaviano (duomo di Recanati).

La manifestazione abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza della città, attraverso i luoghi e gli uomini che ci hanno vissuto.

Si tratta di una camminata non competitiva aperta a cittadini di ogni età, anche a chi non è particolarmente allenato.

Sulla pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche e sul sito www.usaclimarche.com è possibile ricevere ulteriori informazioni sulla manifestazione a cui è possibile partecipare gratuitamente.



Per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.