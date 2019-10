Borgo La Chiaracia Resort & Spa vince il le Fonti Award come eccellenza dell’anno in innovazione e comunicazione

Per la prima volta il prestigioso riconoscimento va a un albergo in attività da appena un anno

Grande notizia per l’hotellerie italiana: Borgo La Chiaracia Resort & Spa (Castel Giorgio-TR), una gemma in equilibrio fra tradizione e modernità, ulteriormente valorizzata grazie all’impiego di materiali innovativi, ha vinto il prestigioso Le Fonti Award nella categoria Eccellenza dell’Anno-Innovazione & Comunicazione / Smart Hotel con la seguente motivazione: Per la capacità di coniugare modernità e tradizione, contribuendo a rivoluzionare il settore dell'hospitality attraverso il perfetto equilibrio tra la storia di un borgo umbro, una struttura che sfrutta materiali innovativi ed ecosostenibili e il comfort garantito dalle nuove tecnologie.



Le Fonti Awards

Si tratta di uno dei principali premi mondiali rivolti agli studi legali e alle imprese. Ogni anno vengono consegnati a Milano, Mumbai, Singapore, Londra, Hong Kong e Dubai, così creando una rete di eccellenze internazionali e dando massima visibilità ai vincitori.

L’edizione italiana si avvale di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Esso fornisce un apporto unico sia come giuria nella selezione dei finalisti, sia nella scelta dei vincitori. Per individuare le eccellenze del Le Fonti Awards vengono presi in considerazione rendimenti, operazioni e altri fatti idonei ai fini della premiazione e relativi a un arco temporale di 12 mesi. Ciò rende ancor più significativa, da record mondiale, la prestazione di Borgo La Chiaracia, che in appena un anno di vita è stato giudicato meritevole di stare accanto a celebratissimi giganti dell’imprenditoria, della finanza e della comunicazione globali.

I membri del Comitato Scientifico sono: Alberto Banfi, Docente di Economia degli intermediari finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Ruggero Bertelli, Professore associato di Economia degli intermediari finanziari, Università di Siena; Stefano Brogelli, Direttore Affari Legali & Compliance, Axpo Italia; Antonio Corda, Direttore affari legali, Vodafone Italia; Claudio Criscuolo, Group General Counsel, Cementir Holding; Roberto Giancarlo Daverio, Presidente, ACMI (Associazione Credit Manager Italia); Ugo Ettore Di Stefano, General counsel, Gruppo Mondadori; Salvatore Lo Giudice, Direttore affari legali e societari, INWIT; Stefano Longhini, Direttore Gestione Enti Collettivi, Protezione Diritto d'Autore e Contenzioso, Mediaset; Elisabetta Lunati, Responsabile direzione legale e contenzioso, Intesa Sanpaolo; Diego Manzetti, General counsel Europa, Aig; Fabrizio Masinelli, Presidente, AITI (Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa); Alberto Mattiello, docente di Marketing, Università Bocconi di Milano; Mario Noera, Docente di Finanza, Università Bocconi di Milano; Bepi Pezzulli, Chairman, Select Milano; Claudia Ricchetti, Direttore Legale e Societario, Anas; Roberta Roccanova, Director of Legal Affairs, Qvc Italia; Valerie Ruotolo, Direttore Affari Legali, HP Italy; Umberto Simonelli, Chief Legal & Corporate Affairs Officer, Brembo; Alberto Tron, Docente di Revisione Aziendale all'Università di Pisa e di Finanza Aziendale all'Università Bocconi di Milano.



Borgo La Chiaracia Resort & Spa

Il disegno architettonico di Borgo La Chiaracia, che tanto colpisce sin dal primo impatto, incarna una visione contemporanea degli antichi casali umbri per un prodotto turistico di altissima qualità, dove un passato ricco di storia e un presente altamente tecnologico coesistono, insieme una cucina gourmet e a un’area benessere che creano un’esperienza realmente unica.

Le 26 camere, arricchite da arredi selezionati, sono il perfetto riflesso delle forme e dei colori della campagna circostante. La SPA Livinna è un’oasi di serenità i cui elementi fisici e spirituali si fondono in armonia, uno spazio consacrato al benessere nel suo senso vero. Radici Ristorante, Cappello della Guida de L’Espresso 2018, è parte fondamentale dell’albergo, un luogo dove ospitalità, gusto, esperienza, ricerca, condivisione e benessere s’intrecciano proprio come le radici di un albero, dando vita al piacere di stare a tavola.

L’area meeting è il cuore tecnologico di Borgo La Chiaracia, grazie a una connettività broadband che soddisfa anche la clientela più esigente con soluzioni innovative di videoconferenza e di comunicazione audio e video in alta definizione.



Dichiarazione di Anna Ramazzotti, Amministratore Delegato di VRM Italia (società proprietaria di Borgo La Chiaracia)

“Siamo onorati ed emozionati da questo incredibile riconoscimento che in appena un anno suggella la nostra attività e aggiunge valore al lavoro di una meravigliosa squadra. Con Borgo La Chiaracia abbiamo voluto sperimentarci nell’interpretare le atmosfere, i colori, i sapori e gli aromi di una delle terre più suggestive d’Europa, e la trasversalità della clientela, proveniente dai cinque continenti, attesta il successo del progetto. Adesso ci arriva questa consacrazione dal mondo scientifico, finanziario e imprenditoriale, che ci sprona a fare sempre meglio, a insistere sulla strada intrapresa e soprattutto sull’elemento che più d’ogni altro ne ha sancito la fortuna: il cuore”.



Borgo La Chiaracia Resort & Spa (Castel Giorgio-TR), incastonato nella campagna umbra ai confini tra Lazio e Toscana, è un posto impareggiabile, un piccolo mondo a parte dove concetti innovativi che riguardano la persona, nel suo essere e nel suo comunicare, si combinano con l’essenza della tradizione umbra e della sua splendida campagna.

Il disegno architettonico incarna in una visione contemporanea l’essenza della tradizione, in cui le forme si fondono con lo spirito del luogo, accogliendo in un abbraccio gli ospiti fin dal loro arrivo. L’equilibrio fra tradizione e modernità è visibile in tutta la struttura, valorizzata da materiali innovativi per una maggiore consapevolezza del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

Borgo La Chiaracia Resort & Spa è un ambiente caldo, lussuoso e intimo dove gli ospiti godono di un servizio personale e preciso, potendo ospitarvi eventi importanti, festeggiare momenti speciali o semplicemente allontanarsi dalla vita quotidiana e cambiare ritmo. Rappresenta una destinazione in cui un passato ricco di storia e il comfort di moderne tecnologie s’intrecciano con il piacere del palato e del benessere per creare un’esperienza unica di soggiorno, di vacanza, di lavoro. Di vita.



Per ulteriori informazioni

Borgo La Chiaracia Resort & Spa

Località Borgo la Chiaracia snc

05013 Castel Giorgio (TR)

T +39 0763 627123

info@borgolachiaracia.it

www.borgolachiaracia.it