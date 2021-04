Castelfidardo: nasce un nuovo soggetto politico

A Castelfidardo, in questi giorni vede la luce un nuovo progetto politico, prenderà il nome "Uniti e Attivi" e racchiude in se due esperimenti politici presenti alle passate consultazioni elettorali, Uniti per Castelfidardo e Cittadini attivi.

A Castelfidardo, in questi giorni vede la luce un nuovo progetto politico, prenderà il nome "Uniti e Attivi" e racchiude in se due esperimenti politici presenti alle passate consultazioni elettorali, Uniti per Castelfidardo e Cittadini attivi.



In questi giorni è stato realizzato il simbolo, nei prossimi giorni verranno resi noti i punti programmatici, che prenderanno spunto dalla campagna di ascolto rivolta a tutti i cittadini di Castelfidardo. E' stato creato un gruppo facebook, dove si potranno segnalare esigenze e necessità.



Un modo di procedere trasversale, legato alla volontà di restituire a Castelfidardo il ruolo di protagonista che gli compete nella Regione marche.



Il Simbolo elettorale di "Uniti e Attivi" per Castelfidardo







Di seguito il comunicato stampa:



La campagna elettorale, per le Elezioni Amministrative, sta entrando nel vivo, in particolare le liste Uniti per Castelfidardo e Cittadini Attivi per Castelfidardo, che si sono ben distinte alle comunali del 2016 ottenendo un risultato lusinghiero, hanno unito le loro forze in un unico schieramento per presentarsi alle comunali di Settembre/Ottobre 2021, con il nome di UNITI e ATTIVI.







Spicca lo slogan “CITTA’ DELLE OPPORTUNITA’ “ che sottolinea come l’obiettivo politico principale della lista sia restituire a Castelfidardo quel ruolo fondamentale che le spetta e che l’ha vista in passato protagonista di un tessuto imprenditoriale di primo piano.





In effetti Castelfidardo ospita un gran numero di attività produttive, artigianali, commerciali e di servizi, per una città di oltre 18mila abitanti; inoltre accoglie quotidianamente molti lavoratori, provenienti dai comuni limitrofi oltre a professionisti non locali, che esercitano nella Città.





A capo di questo nuovo soggetto politico, l’Arch. Giacomo Circelli, che ha l’obiettivo di raccogliere consensi in base alle necessità che emergeranno dal confronto con la cittadinanza.