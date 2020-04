Centro Medico Serena: dal 6 maggio disponibile a Padova il test sierologico per il Coronavirus

La procedura utilizzata per studiare l’immunizzazione nei confronti del virus sarà totalmente differente dai comuni test realizzati su sangue capillare e garantirà una significativa riduzione dei falsi positivi e negativi

Centro Medico Serena sarà il primo centro medico privato della città di Padova ad eseguire il test sierologico per la ricerca degli anticorpi contro il Coronavirus.



I cittadini potranno sottoporsi all’esame a partire dal 6 maggio presso il punto prelievi della struttura, sita in via F.G. D’Acquapendente 4.



Il costo totale della prestazione sarà di 48,50 euro.



L’esame svolto presso Centro Medico Serena è stato ideato per studiare, con il massimo dell’affidabilità, l’immunizzazione del soggetto nei confronti del virus SARS-CoV-2 e si differenzia totalmente dai comuni test realizzati su sangue capillare (con semplice puntura sul dito): viene eseguito in laboratorio su siero e plasma, dopo prelievo venoso.



Inoltre, a differenza dell’esame rapido, di cui viene data lettura immediata, il test di laboratorio viene condotto da biologi molecolari all'interno del laboratorio di analisi certificato e accreditato del gruppo Centro di Medicina, utilizzando un kit di reagenti marchiato CE e notificato presso il Ministero della Salute. In altre parole, la procedura proposta da Centro Medico Serena garantisce risultati più affidabili poiché riduce significativamente i falsi positivi e negativi.



Gli esiti saranno normalmente disponibili nella stessa giornata del prelievo. Nel caso in cui il test non risulti negativo, anche qualora il soggetto non sia più infettante, sarà cura del personale del laboratorio di analisi informare tempestivamente sia paziente che medico curante. Si ricorda che il test sierologico non sostituisce il tampone.



L’esame verrà eseguito esclusivamente presso il punto prelievi di Centro Medico Serena previa prenotazione telefonica obbligatoria al numero 049/687899.



L’esame sarà eseguito da personale sanitario dotato di tutte le protezioni per la sicurezza personale e del paziente, che, dal canto suo, dovrà presentarsi munito di mascherina e guanti.