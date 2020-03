Corsi di avvicinamento al vino in Ucraina

Odessa, Kiev, Kharhiv, Poltava, Sumy e Lviv le città ucraine dove si svolgeranno i corsi di avvicinamento al vino. Aperte le preiscrizioni.

Gusto Italiano ed i corsi di avvicinamento al vino

Anche per l'anno 2020 Gusto ItalianoИтальянскии вкус ha inserito nel calendario, già fitto d'eventi, alcuni corsi avvicinamento al vino.



Visto le tante richieste, si copriranno più città.



I corsi tenuti da sommelier, avranno la presenza di un' interprete in simultanea.



Dal 6 marzo 2020 sono aperte le pre-iscrizioni. I corsi si terranno al raggiungimento di un minimo di 12 allievi.



Le location, in via di definizione, ma come già avvenuto l'anno scorso, saranno in posizione centrale comoda da raggiungere con i mezzi pubblici.



Ecco le date:

12-13 Settembre Odessa

25- 26 Settembre Lviv

5-6 Ottobre Poltava

12-13 Ottobre Sumy

6-7 Novembre Kiev

27-28 Novembre Charkiv



Argomenti trattati:



-Figura del sommelier



-Teoria e Tecniche di degustazione



-Accenni viticultura



-Enologia



-Tipologie di Vinificazioni



-Difetti e malattie del vino



-Regioni italiane tipologie di vino, storia, vini piu' importanti.....



-Enografia mondo



-Abbinamento cibo e vino





Al termine del corso verrà rilasciata la documentazione relativa agli argomenti trattati.



Per informazioni dettagliate scrivere a: commercialegustoitaliano@gmail.com