Da VicenzaOro a New York Graziella Braccialini torna in fiera

Da Vicenza a New York, passando per Milano: Graziella Braccialini si prepara a partire per alcune delle più importanti fiere mondiali dedicate all’oreficeria e alla pelletteria. La maison toscana, nata dall’unione tra l’oreficeria dell’aretina Graziella e la pelletteria della fiorentina Braccialini, vivrà un mese di settembre particolarmente intenso con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nei mercati di tutto il mondo attraverso l’incontro con i buyers, l’esposizione delle più recenti collezioni e la presentazione dei nuovi progetti.



Il primo appuntamento fissato nel calendario è VicenzaOro che, in programma da venerdì 10 a martedì 14 settembre, tornerà a riunire nella città veneta i più importanti attori del comparto orafo e gioielliero provenienti dall’Italia e dall’estero. La fiera sarà nuovamente dal vivo e registrerà la presenza anche di uno stand di Graziella Braccialini dove saranno esposte le nuove collezioni di gioielli in oro e in argento, affiancate dalle più attuali produzioni bijoux che saranno proposte in abbinamento con le borse della collezione Autunno-Inverno 2021 dal tema “Denim on Ice”. Il connubio tra borse e gioielli sarà al cuore anche della partecipazione alla centoventesima edizione del Mipel, il più importante evento internazionale dedicato alla pelletteria che torna in presenza da domenica 19 a martedì 21 settembre a Fiera Milano-Rho: questo appuntamento ambisce ad essere un’occasione di ripartenza del settore e sarà la prima occasione in cui l’azienda toscana presenterà dal vivo le nuove collezioni “Orizzonti” per la Primavera-Estate 2022. In contemporanea con l’evento milanese, Graziella Braccialini parteciperà anche alla sua prima fiera negli Stati Uniti con uno stand a Coterie di New York che riunirà espositori internazionali del comparto degli accessori di moda e che andrà dunque a ribadire l’intenzione di consolidare la presenza del brand toscano nei principali mercati occidentali.



«VicenzaOro, Mipel e Coterie - commenta Eleonora Gori, responsabile del commercio estero di Graziella Braccialini, - sono tre fiere di riferimento dei nostri settori e sono accompagnate da diverse aspettative. L’evento vicentino torna in presenza dopo il lungo stop per l’emergenza sanitaria e ci auguriamo una buona risposta in termini di presenza dai Paesi europei ed extraeuropei per rilanciare il comparto del gioiello, ma particolari attese sono orientate anche verso New York dove per la prima volta presenteremo il connubio tra borse e bijoux che caratterizza il progetto produttivo, commerciale e creativo di Graziella Braccialini. Questi tre appuntamenti si inseriscono in un momento di particolare fermento e rinnovamento per la nostra holding che, dopo aver inaugurato a luglio un nuovo negozio a Firenze, sta ora progettando nuove aperture per consolidarsi ulteriormente in alcune delle principali città in Italia e nel mondo».