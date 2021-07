Da zero a cento una calza per tutti

Era il 1946 quando mio suocero avviò l'attività di vendita ambulante di calze, da allora ogni giorni siamo presenti nei mercati Meneghini ma da oggi anche nel grande mercato del web.

Dal 1946 vediamo i Vostri piedi e non solo...



Attività fondata da mio suocero (Haim Dana), portata avanti per più di 30 anni da mio marito (Davide Dana), e dal 2018 da me, Giuseppina Pinna, che giorno dopo giorno calco i mercati Meneghini, proponendo prodotti italiani

selezionati nel corso della nostra storia decennale per garantire ai nostri clienti qualità al giusto prezzo.



Sul nostro banco troverai prodotti delle più famose marche italiane: Filodoro, IBICI, Navigare ed Irma Rodolfi solo per fare alcuni nomi; troverai prodotti per qualsiasi età, troverai prodotti di qualsiasi modello: calze, collant, autoreggenti, calzini, gambaletti, sanitarie ed elasticizzate solo per fare qualche esempio; troverai prodotti dai colori più improbabili per soddisfare qualsiasi esigenza di gusto e stile; ed infine troverai esperienza e

cordialità sempre pronta a venire in contro alle tue necessità.



In questi ultimi anni ci siano lanciati anche nel mercato online, potrai trovare i nostri prodotti sul sito e-commerce www.calzeperpassione.com, spediamo in tutta Italia in 24 ore.



Dal 1946 ad oggi di strada ne abbiamo fatta, di piedi ne abbiamo vestiti, e ne vestiremo ancora tanti... perchè non anche i tuoi?