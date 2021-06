Dal primo giugno camminate serali a Venarotta

“Salute in cammino” torna a Venarotta per tutta l’estate

VENAROTTA – Martedì primo giugno prenderanno il via le attività del progetto “Movimento & Salute 3.0” che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 838/2020 (Misura 7).



Ogni martedì, fino al 28 settembre infatti, si svolgerà una camminata serale della durata di un’ora circa guidata dal prof. Alessandro Esposto.



La partenza è fissata alle ore 20,30 davanti alla nuova sede provvisoria del municipio in via Antonio Giorgi (tranne quando piove).



Il fine dell’iniziativa è quello di incrementare le opportunità di movimento di cittadini di tutte le età riconoscendo nell’attività fisica un utile strumento di prevenzione.



Ai partecipanti si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia elettonica.



Saranno applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019 ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



Per maggiori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3204845653