Daunia, Gargano e le isole Tremiti

Il Gargano con la sua vegetazione florida, le Isole Tremiti con la loro preziosa biodiversità, la Daunia e i monti Dauni: gioielli della Puglia

Nella parte settentrionale della Puglia troviamo il Gargano, le Isole Tremiti e la Dania. Le isole del Gargano e delle Tremiti sono i tesori naturali della Puglia. Capo Gargano è circondato da fitte foreste costiere e si alterna a rocce carsiche. Se ti trovi in un luogo rilassante immerso nella natura tra l'oceano e il magnifico ecosistema dei cespugli mediterranei, allora questa vacanza è per te. Le Isole Tremiti sono un arcipelago a 22 chilometri dal promontorio.



Sono composte da tre isole principali e offrono meraviglie uniche. Infatti, oltre all'eterogeneità, si possono fare immersioni anche sulle isole alla scoperta di grotte, relitti e calanchi sotto il livello del mare. Scopriamo cosa si nasconde in quest'area! Le regioni della Daunia e del Foggia si estendono a nord della Puglia, ma dal Gargano al Vulture, e dai Monti Dauni al Golfo di Manfredonia, racchiudendo così il Tavoliere delle Puglie. Questo è un territorio molto diverso dal resto della regione, infatti qui abbiamo trovato la montagna più alta di tutta la Puglia, ecco perché è necessario scoprirla!