Dietista, dietologo, biologo nutrizionista. un po' di chiarezza

Non è sempre facile distingure fra le figure sanitarie di dietista, dietologo e biologo nutrizionista. Proviamo a comprenderne meglio competenze e facoltà.

Un pò di chiarezza....



Chi può prescrivere diete?

Solamente medici chirurghi e biologi nutrizionisti possono prescrivere diete.

Entrambe le figure lo possono fare solamente se iscritte ai rispettivi albi di competenza.

Si precisa che:

- il biologo nutrizionista prescrive diete solamente in assenza di patologie o in presenza di una patologia precedentemente accertata da un medico;

- il dietogolo è un medico chirurgo con specializzazione in dietologia e può prescrivere diete essendo un medico chirurgo;

- il dietista non può prescrivere diete se non sotto la coordinazione/prescrizione di un medico.



E in presenza di una patologia?

In caso di patologia "presunta", solamente un medico può accogliere il paziente.

In caso di "patologia certa, cioè precedentemente diagnosticata da un medico", sia il medico che il biologo nutrizionista, iscritti ai rispettivi Albi Professionali, possono elaborare diete specifiche.

In nessun caso il dietista può operare autonomamente: sempre e solo in collaborazione e su indicazione del medico.



Per prescrivere diete, un biologo nutrizionista ha bisogno anche di una specializzazione universitaria in Scienze dell'Alimentazione ?

No: Un biologo può esericitare la professione di biologo nutrizionista se iscritto all' Albo Nazionale dei Biologi.

Va segnalato, tuttavia, che il Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, in data 12 aprile 2011, esprime parere secondo il quale "sia preferibile che il biologo, per esercitare l'attività di nutrizionista in ambito privato, abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell' Alimentazione" *.



