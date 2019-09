FIDCA di Udine Premia Atti di Solidarietà !

Federazione Italiana dei Combattenti Alleati di Udine premia le Persone che hanno dimostrato fattivamente solidarieta'.

Nella giornata del 14-15 settembre u.s. la Fidca di Udine(Federazione Italiana dei Combattenti Alleati) ha collaborato alle celebrazioni del 17°Raduno e 160° Anniversario della Fondazione dei Cacciatori delle Alpi.

Importante Conferenza Culturale a Cividale sostenuta da diverse Associazioni.



Alla fine della Conferenza “Inno di Mameli” che si e’ svolta nella sala municipale di Cividale del Friuli- a cura del Professor Franco Tamassia,Docente di Diritto Pubblico e Presidente del Centro Studi Internazionale “Giuseppe Garibaldi”,e dal Professore Marco Chinaglia Presidente dell’Associazione Amici di Garibaldi di Lendinara –Rovigo,il Sindaco della Città di Cividale dottor Balloch,presenti rappresentanti di varie Associazioni fra cui la Presidente del Club per l'Unesco di Udine Dottoressa Renata Capria d'arono-fra l'altro Club Collaboratore delle Celebrazioni-assieme a sue collaboratrici,il Presidente della Fidca di Udine Dottor Antonello Quattrocchi, a nome di tutta la Organizzazione ha portato i saluti del Presidente Nazionale FIDCA Cav.Eugenio Ottavio Montalto ed ha premiato con Attestazioni di merito per l’impegno svolto a favore di tutta la Comunita’ con azioni anche ambiti di intervento sociale e culturale i Sigg.ri: Vincenzo Verdino per il Ricordo Storico, al giovanissimo Aran Cosentino per la tenacia e la difesa ambientale e naturalistica in localita’ che hanno visto importanti atti di combattimento ed Il Socio Fabio Gallimberti per le attivita’ solidaristiche sia nazionali che internazionali a favore delle Persone meno abbienti.Inoltre sono stati premiati con Medaglia Europea per l’impegno a favore della tutela storica e della pace e per i Valori di appartenenza al sodalizio i Soci:Sigg.ri: Luca Braida, Valter Bortolotti,Grazio De Felice,Francesco Vrizzi ed Antonello Quattrocchi.



Alla cerimonia hanno partecipato attivamente il Sindaco di Cividale Dott. Balloch,al quale la Fidca di Udine ha fatto omaggio del Gagliardetto Ufficiale,inoltre dal vice-presidente FIDCA di Udine Valter Bortolotti sono stati consegnati ai Relatori copia conforme del testo dell'Inno Nazionale,si e' proceduto alla consegna ufficiale delle Attestazioni.La Fidca,inoltre, alla conclusione cerimoniale ha sottolineato che la vigilanza e la tutela ambientale va di pari passo anche alla difesa dell’infanzia e contro la violenza alle donne,quindi l’impegno di tutti a puntare verso una Societa’ migliore ed una attenzione verso nuove generazioni ed i Valori Nazionali di Patria, per questo durante la cerimonia ha partecipato Adelaide figlia giovanissima di un nostro Socio FIDCA come esempio di testimonianza e testimone quindi ideale.