Fondo Nazionale Innovazione | WISE raccoglie 15 milioni di € per lo sviluppo di dispositivi per il trattamento del dolore cronico - CDP Venture Capital SGR guida il round, che include Indaco ed Eureka!

WISE, azienda pioniera nel campo della neuromodulazione, chiude round da 15 milioni di euro CDP Venture Capital SGR guida la cordata dei nuovi investitori cui partecipano anche Indaco ed Eureka! per supportare lo sviluppo del nuovo elettrodo destinato al trattamento del dolore cronico ● SCS EXPERT, il primo elettrodo percutaneo espandibile per il trattamento del dolore cronico tramite neuromodulazione ● I nuovi investitori, guidati da CDP Venture Capital SGR, includono Indaco Ventures I ed Eureka! Venture e si uniscono agli investitori precedenti nella partecipazione al round di investimento ● L’investimento si aggiunge al finanziamento di 2,3 milioni di euro ottenuto dalla Commissione europea nel 2020 per il lancio di SCS EXPERT

WISE Srl, azienda italiana produttrice di dispositivi medici che sviluppa elettrodi impiantabili di ultima generazione per neuromonitoraggio, neuromodulazione e brain-machine interface, oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di Serie C da 15 milioni di euro. I nuovi investitori, guidati da CDP Venture Capital SGR con un investimento di 3,5 milioni di euro, includono il fondo Indaco Ventures I ed EUREKA! Venture SGR, che hanno partecipato al round insieme ai precedenti investitori Principia SGR, New Frontier, Atlante Seed ed Atlante Ventures (fondi gestiti da Indaco Venture Partners SGR), High Tech Gründerfonds e F3F.



Parte della somma sarà destinata ad accelerare lo sviluppo del secondo prodotto dell’azienda, SCS EXPERT (EXpandable PERcuTaneous), un elettrodo multi-colonna a piattina impiantabile per via percutanea destinato alla stimolazione del midollo spinale (SCS). I fondi saranno utilizzati anche per il lancio sul mercato del suo primo prodotto, WISE Cortical Strip (WCS), un dispositivo medicale monouso per il Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio negli interventi chirurgici per tumori cerebrali ed epilessia, che punta a ottenere a breve la marcatura CE.



Questo investimento si unisce al recente finanziamento della Commissione europea da 2,3 milioni di Euro ottenuto da WISE nel luglio 2020 a sostegno dello sviluppo e del lancio di SCS EXPERT nell’ambito del programma EIC Accelerator di Horizon 2020.



“Siamo lieti del sostegno offerto dai nostri investitori storici a questo round e diamo il benvenuto ai nuovi investitori”, ha dichiarato Luca Ravagnan, Amministratore delegato di WISE. “Grazie a questo ulteriore finanziamento ed al prezioso supporto dei nostri investitori abbiamo ora l’opportunità di completare lo sviluppo del nostro prodotto SCS EXPERT. Questo ci consentirà di accelerare l’ingresso nel mercato di un elettrodo con ottime performance e impiantabile con procedura mini-invasiva, portando sollievo ai pazienti affetti da dolore cronico e altri disturbi.”



Il dolore cronico è una patologia che debilita fortemente i pazienti e ogni anno le terapie pesano per miliardi di euro sui bilanci dei sistemi sanitari europei e statunitensi. Circa 328 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di dolore cronico a impatto elevato, ossia un dolore che dura per tre mesi o più ed è accompagnato dalla limitazione di almeno un’attività primaria.



Fino a oggi il mercato terapeutico è stato appannaggio di farmaci di diverse classi, compresi gli antinfiammatori non steroidei (FANS) e gli analgesici oppiacei. Tuttavia, i dubbi nei confronti dell’uso degli oppiacei che si stanno diffondendo in tutto il mondo hanno fatto crescere notevolmente l’interesse per i trattamenti alternativi, come la neuromodulazione mediante impianti per la stimolazione del midollo spinale (SCS). Oggi il mercato della neuromodulazione ha un valore stimato di 5,8 miliardi di dollari, più della metà dei quali derivano dal settore SCS.



Gli impianti SCS bloccano i segnali del dolore prima che possano giungere al cervello attraverso l’invio di impulsi elettrici al midollo spinale per mezzo di elettrodi impiantabili. Al momento esistono due tipi di elettrodi impiantabili: gli elettrodi multi-colonna a piattina e gli elettrodi cilindrici. Gli elettrodi multi-colonna a piattina offrono risultati terapeutici complessivamente migliori, ma i prodotti attualmente disponibili possono essere inseriti solo chirurgicamente.



Grazie alla sua esclusiva tecnologia SCBI, WISE è la prima azienda in grado di produrre un elettrodo multi-colonna a piattina - SCS EXPERT - che può essere inserito in un catetere e impiantato per via percutanea come un elettrodo cilindrico, senza bisogno di ricorrere alla chirurgia. Così, per la prima volta, il paziente avrà l’opportunità di ricevere gli elettrodi per SCS più avanzati con la procedura di impianto meno invasiva.



Laura Scaramella, Partner del nuovo investitore CDP Venture Capital SGR, ha dichiarato: "Siamo lieti di supportare il team di WISE in quest’importante fase di crescita. Il significativo vantaggio tecnologico di cui godono gli elettrodi medicali di WISE è già stato validato nel primo prodotto, WISE Cortical Strip. Siamo fiduciosi che sarà confermato essere una caratteristica distintiva anche di SCS EXPERT, a dimostrazione dell'enorme potenziale di WISE in termini di abilità nello sviluppare soluzioni all’avanguardia per rispondere efficacemente ad esigenze mediche non ancora soddisfatte, migliorando così la qualità della vita di milioni di persone”.



Massimo Gentili, a nome del nuovo investitore EUREKA! Venture SGR ha aggiunto:"Il solido pacchetto brevettuale di WISE e l'approccio basato sulla scienza dei materiali originariamente sviluppato all'Università di Milano si adattano perfettamente agli obiettivi di Eureka! Inoltre, un management team esperto e un percorso chiaro verso il mercato confermano l'elevato potenziale dell'iniziativa. L'eccellenza dimostrata nello sviluppo della piattaforma tecnologica, che trae origine dalla ricerca universitaria per arrivare al prodotto pronto per essere lanciato sul mercato, dimostra che è possibile investire con successo in operazioni di trasferimento tecnologico italiano”.



Paolo Siviero, a nome di Principia SGR, ha aggiunto: “Dal nostro primo investimento nel 2015, WISE ha compiuto progressi significativi e siamo lieti di poter offrire ancora il nostro sostegno al lavoro dell’azienda. Riteniamo che gli elettrodi SCS EXPERT rappresenteranno un grande passo in avanti nel trattamento del dolore cronico e offriranno un’alternativa terapeutica importante per i pazienti. L’azienda ha una strategia ben definita per la commercializzazione del suo prodotto di punta e dispone della tecnologia necessaria per creare altri prodotti innovativi”.



Davide Turco, Amministratore delegato di Indaco Venture Partners SGR, ha concluso: “I nostri fondi supportano WISE sin dalla fase seed e siamo molto lieti che, grazie ad un team e ad una tecnologia di eccellenza, la società sia stata in grado di raccogliere questo nuovo importante finanziamento da parte di investitori qualificati. Ci fa molto piacere partecipare a questo round anche con il nostro fondo più recente, Indaco Ventures I, la cui missione principale è finanziare importanti round che consentano a tecnologie qualificate di raggiungere il mercato".



Per maggiori informazioni visitare: www.wiseneuro.com.



Chi è WISE

WISE Srl ha sviluppato una nuova generazione di elettrodi per neuromonitoraggio, neuromodulazione e brain-machine interface che sono prodotti mediante una tecnologia innovativa proprietaria, la Supersonic Cluster Beam Implantation (SCBI).

Il neuromonitoraggio e la neuromodulazione richiedono l’impianto chirurgico di elettrodi per applicare stimolazione elettrica ai tessuti nervosi, quali il cervello ed il midollo spinale. Grazie all’innovativa tecnologia SCBI, gli elettrodi prodotti da WISE consistono in circuiti elettrici integrati in substrati elastomerici molto sottili. Sono pertanto altamente ergonomici, conformabili, morbidi e sottili, consentendo una perfetta adesione ed un’eccellente conformabilità al tessuto nervoso e l’inserimento tramite procedura mini-invasiva.

In parallelo con lo sviluppo dell’elettrodo SCS EXPERT, WISE lancerà presto sul mercato la WISE Cortical Strip (WCS), un dispositivo medicale monouso per il Monitoraggio Neurofisiologico Intraoperatorio negli interventi chirurgici per tumori cerebrali ed epilessia, che punta a ottenere a breve la marcatura CE.

Fondata nel 2011 da un gruppo di fisici della materia provenienti dall’Università degli Studi di Milano, WISE ha ricevuto finanziamenti da Agite!, Atlante Seed e Atlante Ventures, b-to-v, HTGF, Principia SGR, New Frontier oltre ad alcuni investitori privati. Nel 2020 ha chiuso un round di investimento di Serie C con i nuovi investitori CDP Venture Capital SGR, Indaco Ventures I Fund ed EUREKA! Venture SGR. La società ha sede a Milano e un ufficio a Berlino e nel 2016 ha allestito il proprio impianto produttivo di 1000 m2 a Cologno Monzese (MI), comprendente macchinari e camere bianche conformi alla produzione di dispositivi medici impiantabili.



Chi è CDP Venture Capital SGR

CDP Venture Capital SGR - Fondo Nazionale Innovazione CDP Venture Capital è una società di gestione del risparmio, di cui il 70% è detenuto da CDP Equity e il 30% da Invitalia, con un patrimonio di 1 miliardo di euro. La mission della SGR è di rendere il Venture Capital uno dei pilastri strategici per la crescita e l'innovazione in Italia, creando le condizioni per una crescita globale e sostenibile dell'ecosistema del Venture Capital. CDP Venture Capital SGR opera attraverso un insieme di fondi che mirano a supportare le start-up in tutte le loro fasi di sviluppo attraverso un mix di investimenti diretti e indiretti.

Per maggiori informazioni: https://www.cdpventurecapital.it.



Chi è Indaco Venture Partners SGR

Fondata nel 2016, oggi Indaco Venture Partners SGR è la maggiore SGR indipendente specializzata nella gestione di fondi di venture capital in Italia, con una forte esperienza in aziende che innovano in elettronica e robotica, medtech, digitale e nuovi materiali. Indaco gestisce oltre 250 milioni nei suoi cinque fondi.

Per maggiori informazioni: www.indacosgr.com



Chi è EUREKA! Venture SGR

EUREKA! Venture SGR è una società di venture capital indipendente focalizzata esclusivamente su investimenti in deep tech. La società gestisce “Eureka! Fondo I - Trasferimento Tecnologico”, i cui investimenti sono focalizzati su investimenti proof of concept, seed ed early stage in spin-off e start-up nati da università e centri di ricerca italiani. Le idee e le aziende sostenute dal fondo Eureka! Hanno un vantaggio competitivo derivante da tecnologie proprietarie all'avanguardia e innovazioni nella scienza dei materiali con una visione chiara e unica sui diritti di proprietà intellettuale.

Per maggiori informazioni: https://www.eurekaventure.it.



Chi è Principia SGR

Principia SGR è uno dei principali operatori italiani di venture capital. Attualmente la SGR gestisce tre fondi d’investimento, denominati Principia Fund, Principia II e Principia III - Health. Attraverso i primi due fondi – ad oggi interamente investiti – Principia ha finanziato circa 40 società in operazioni di start up capital e growth capital. Principia III – Health è uno dei principali fondi di venture capital e growth capital in Italia specificatamente dedicati ad investimenti nel settore Healthcare. Il fondo, che ammonta a 206 milioni di euro, ha realizzato 16 investimenti in società start-up, early-stage e PMI e ha realizzato 2 exit. Obiettivo principale di Principia III – Health è contribuire allo sviluppo di un settore che in Italia soffre della scarsità di supporto finanziario, seppur sia caratterizzato dalla presenza di competenze di altissima qualità, riconosciuta anche internazionalmente.

Per maggiori informazioni: www.principiasgr.it.



Chi è New Frontier

New Frontier S.r.l. è una società italiana di proprietà privata focalizzata sugli investimenti in imprese innovative con sede a Padova. New Frontier, è riconducibile al Family Office della famiglia Rossi Luciani, azionista di maggioranza di Carel Industries, quotata alla Borsa di Milano. L'azienda investe in società start-up ed early-stage ad alto potenziale di crescita, con un focus particolare sulle imprese italiane del settore biotecnologico.



Chi è High-Tech Gründerfonds

High-Tech Gründerfonds (HTGF) è un investitore tedesco in fase seed che investe in start-up tecnologiche ad alto potenziale. Con tre fondi in gestione per un totale di circa 900 milioni di euro ed un ampio network di partner internazionali, dal 2005 HTGF ha già contribuito a creare quasi 600 start-up. Sostenuta dalla competenza, dallo spirito imprenditoriale e dalla passione del team di gestori ed esperti di startup, HTGF sostiene lo sviluppo di giovani imprese. Il focus di HTGF è sulle start-up high-tech nei settori della tecnologia digitale, della tecnologia industriale, delle scienze della vita, della chimica e di aree correlate. Ad oggi, gli investitori esterni hanno iniettato oltre 2,6 miliardi di euro nel portafoglio di HTGF tramite oltre 1.600 round di finanziamento. HTGF ha anche venduto con successo partecipazioni in più di 100 società. Gli investitori nella partnership pubblico-privata includono il Ministero federale tedesco dell'Economia e della Tecnologia, il gruppo bancario KfW, Fraunhofer-Gesellschaft e 32 società (i nostri investitori).

Per maggiori informazioni: www.htgf.de/en.



Chi è F3F

F3F è una società italiana controllata da Laura iris Ferro, imprenditrice del settore delle biotecnologie e healthcare. La società, che ha sede a Milano, investe in business ad alto potenziale di rendimento sia in settori tradizionali come l'immobiliare che in settori innovativi come le biotecnologie ed il life science.