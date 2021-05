Giornata mondiale della Fibromialgia: appuntamenti ad Ascoli

La partecipazione all’iniziativa è gratuita

ASCOLI – L’U.S. Acli provinciale aderisce all’iniziativa di rete del 12 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia.



Si tratta di una campagna di sensibilizzazione promossa dall’Unione Sportiva Acli ed al progetto interprovinciale che coinvolge i comitati di Ascoli Piceno, Avellino, Brindisi, Pesaro/Urbino e Verona, il Comitato Fibromialgici Uniti Italia Odv e Borgosalus.



“Vogliamo intendere lo sport – hanno detto il presidente provinciale Acli Claudio Bachetti ed il presidente provinciale U.S. Acli Sandro Tortella – come una vera e propria luce per la Fibromialgia, una sindrome cronica e sistematica che si manifesta con forti dolori all’apparato muscolo scheletrico. Le iniziative si svolgeranno in tutta Italia e per quanto riguarda la nostra città alle 20,30, con partenza da Piazza Immacolata, sarà svolta attività fisica all’aperto. Sulla pagina Facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche alle ore 12, 15, 18 e 20 si svolgeranno invece lezioni di pilates e yoga”.



La partecipazione all’iniziativa è gratuita e per ulteriori informazioni si può contattare il numero 3442229927.



I video rimarranno a disposizione anche nei giorni successivi al 12 Maggio, Giornata mondiale della Fibromialgia, in modo da utilizzarli come veri e proprio tutorial per svolgere attività fisica a casa.



Sarà possibile consultarli anche sul canale Youtube di Unione Sportiva Acli Marche e su Instagram all’account unioneacli.