Grande successo per la giornata nazionale della donazione di organi, tessuti e cellule

E' stata una preziosa occasione per portare l’attenzione della cittadinanza tutta su di un tema di tale rilievo umanitario e, quindi, per rammentare a ciascun cittadino la centralità della donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule nella cura di patologia severe.

Le Istituzioni pubbliche hanno accolto l’appello di Mariarosaria Focaccio, Responsabile del Servizio Divulgazione Donazioni Organi, Tessuti e Cellule della Regione Campania e del Coordinamento Regionale delle Associazioni di volontariato denominato ‘ANCORA INSIEME’ oltre che del CRT (Centro Regionale Trapianti), con Antonio Corcione Responsabile affinché siano stati illuminati, con i colori della bandiera italiana - proprio nella notte dell’11 aprile e per rammentare, quindi, la Giornata Nazionale della Donazione di organi, tessuti e cellule -, le sedi delle medesime Istituzioni pubbliche ed i più importanti monumenti cittadini, in tutto il territorio campano.

Dunque, i palazzi delle Prefetture, i Municipi della Regione, i palazzi di Giustizia, le sedi della Marina Militare e dell’Esercito sono state illuminare le loro facciate con il tricolore, con siffatto scopo evocativo, proprio al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare l’impegno di tutti i cittadini a promuovere, sempre di più, la donazione degli organi. In particolare, il Comando Logistico della Marina Militare, da sempre sensibile a tali tematiche e vicina alle istituzioni locali, sempre presente anche in passato con la promozione di eventi e conferenze di sensibilizzazione anche a bordo di Nave Vespucci, aderisce all’iniziativa illuminando con i colori della nostra bandiera, la Base Navale di Via Acton di Napoli. Nel capoluogo partenopeo inoltre,

saranno illuminati Il Palazzo della Prefettura, Palazzo Salerno in piazza del Plebiscito, il fronte del Palazzo di Giustizia, la Base Navale della Marina Militare, il Maschio Angioino e la fontana del Nettuno in Piazza del Municipio.

Il tribunale di Nspoli nord non avendo la possibilità di illuminare con i colori del tricolore e per essere vicino all’iniziativa comunque lascerà illuminato il palazzo per tutta la notte come segno di adesione



A Caserta, tra gli altri, e’ stata illuminata la Reggia Vanvitelliana, il Palazzo della Prefettura, il Palazzo sede del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed il Palazzo del Municipio.

Ad Avellino, oltre a quelli citati, e cioè il Palazzo del Governo il Palazzo della Provincia e le due Fontane monumentali sono state illuminate dalle ore 19.00 alle ore 2300 .A Benevento il Palazzo del

Governo e l’Arco di Traiano.

La pandemia ci ha penalizzati; ma non ha scoraggiato chi da tanti anni è sul campo, con senso civico e di solidarietà, al fine di diffondere la cultura del dono e di sensibilizzare la cittadinanza a tale cultura.

La Regione Campania continua nella sua campagna.

Donare non è soltanto un atto d’amore ma è principalmente un atto di civiltà.

Si ringrazia il comando dei i vigili del fuoco di Avellino ed il Comando dei vigili del fuoco di Benevdnto per aver supportato le entrambe Prefetture nella realizzazione dell’illuminazione .

La donazione degli organi ci unisce sempre di più.