Ha funzionato l’invito a spegnere il cellulare e fare sport

Prevenzione del cyberbullismo e della dipendenza tecnologica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha funzionato l’invito fatto a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie inferiori a spegnere il cellulare e praticare attività sportiva.



Nell’ambito dell’iniziativa “Follow yourself”, un progetto sull’informazione e la prevenzione del cyberbullismo e della dipendenza tecnologica finanziato ai sensi dall’Avviso pubblico DDPF n. 47 del 7 maggio 2018 della Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, infatti si sta svolgendo un corso gratuito di attività motoria ed autodifesa che andrà avanti fino al 16 ottobre presso Ec Studios Production ASD APS in via Manara 134



Il progetto ha come associazione capofila le Acli delle Marche e nel partenariato è presente l’U.S. Acli Marche. I due enti, nella prima metà di settembre, hanno infatti invitato i ragazzi ad accendere la propria voglia di fare sport ed a spegnare il proprio smartphone.