I 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2018: vince il Camping Village Le Esperidi di Bibbona (LI), in Toscana

Il network KoobCamp, nell'ambito dei Certificati di Eccellenza 2018, ha selezionato i campeggi e villaggi italiani con il miglior Wi-Fi.

È il Camping Village Le Esperidi di Bibbona (LI), nella Costa degli Etruschi in Toscana, ad aggiudicarsi il titolo di Campeggio-Villaggio con il Miglior Wi-Fi del 2018, il premio assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.



Riconoscimento alle strutture en plein air che si sono attrezzate per offrire ai turisti italiani e stranieri un servizio di connettività wireless a Internet di qualità professionale, indispensabile nell’era dello streaming e dei social network, il Certificato di Eccellenza Wi-Fi 2018 offre un’utile panoramica dei campeggi e villaggi ideali per i “vacanzieri connessi”. A distinguersi nella TOP 10 Wi-Fi sono il Camping Village Le Esperidi di Bibbona (LI), vincitore assoluto nel 2018, e la Toscana che piazza ben quattro strutture tra le prime dieci. Molto bene anche l’Abruzzo, in particolare con i campeggi e villaggi della provincia di Teramo che occupano tre posizioni: Toscana (4), Abruzzo (3), Marche, Campania e Sardegna sono le regioni rappresentate nella classifica.



Il premio al Camping Village Le Esperidi di Bibbona (LI) è il risultato finale di un’attenta analisi che, nella prima fase, ha portato alla nomina dei 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2018. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ) in collaborazione con TrustYou ( https://www.trustyou.com/ ), affermata piattaforma di feedback a livello internazionale per l’analisi delle recensioni dei turisti sui maggiori portali di settore. Ecco i 10 Campeggi e Villaggi con il Miglior Wi-Fi del 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):



• Camping Village Le Esperidi a Bibbona (LI), in Toscana – VINCITORE

• Camping Bocca di Cecina a Cecina (LI), in Toscana

• International Camping Village Etruria a Castagneto Carducci (LI), in Toscana

• PuntAla Camping Resort a Castiglione della Pescaia (GR), in Toscana

• Camping Stella Maris a Fano (PU), nelle Marche

• Don Antonio Camping Village a Giulianova (TE), in Abruzzo

• Camping Lake Placid a Silvi (TE), in Abruzzo

• Camping Village Riva Nuova a Martinsicuro (TE), in Abruzzo

• Villaggio Campeggio Santa Fortunata a Sorrento (NA), in Campania

• Camping Village Orrì a Tortolì (OG), in Sardegna



Il premio Wi-Fi 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Restaurant, Aquapark, Family, Pet Friendly, Glamping, Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network KoobCamp, sono un riconoscimento agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.