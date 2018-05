I 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping: il Torre Rinalda Camping Village di Lecce primo nel 2018

Il network KoobCamp, nell'ambito dei Certificati di Eccellenza 2018, ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani per le vacanze Glamping.

È il Torre Rinalda Camping Village di Lecce, in Puglia, ad aggiudicarsi il titolo di miglior campeggio/villaggio per il Glamping nel 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp, quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta che offrono ai turisti la possibilità di provare l’originale esperienza del campeggio di lusso con soddisfazione.

La vittoria finale del Torre Rinalda Camping Village nel Certificato Glamping 2018 è il risultato di un’attenta selezione che, nella prima fase, ha portato alla scelta dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp ( https://www.koobcamp.com/ ) in collaborazione con TrustYou ( http://www.trustyou.com/ ), affermata piattaforma di feedback a livello internazionale per l’analisi delle recensioni dei turisti sui maggiori portali di settore.



Dalla TOP 10 emerge una diffusione del Glamping su tutto il territorio italiano, con numerose testimonianze di qualità da nord a sud e nelle isole, anche se un cenno particolare lo merita la Toscana che piazza ben 4 strutture tra le prime 10, 2 delle quali situate nella località balneare di Castagneto Carducci (LI). Di seguito, i 10 migliori Campeggi e Villaggi Glamping 2018 (in ordine casuale, vincitore escluso):



• Torre Rinalda Camping Village di Lecce (LE), in Puglia – VINCITORE

• Camping Maremma Sans Souci a Castiglione della Pescaia (GR), in Toscana

• Camping Orlando in Chianti a Cavriglia (AR), in Toscana

• International Camping Village Etruria a Castagneto Carducci (LI), in Toscana

• Camping Village le Pianacce a Castagneto Carducci (LI), in Toscana

• Tiliguerta Camping Village di Muravera (CA), in Sardegna

• Camping Village Eurcamping a Roseto degli Abruzzi (TE), in Abruzzo

• La Rocca Camp a Bardolino (VR), in Veneto

• Camping Conca d'Oro a Baveno (VB), in Piemonte

• Camping Village Weekend a San Felice del Benaco (BS), in Lombardia



Il premio Glamping 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le categorie Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e precede Pet Friendly, Family, Aquapark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible. I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.com ( https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network KoobCamp, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.