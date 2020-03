I VORTICI DI ETERE DAL LIBRO DEL PROFETA EZECHIELE ALLA TECNOLOGIA HYPERLOOP: bioenergia per la cura dell'ambiente e dell'umanità - di Simonetta Leopardi

Secondo la dottrina della chiesa, il tessuto cosmico di Luce eterea, sovrasensibile, con il suo flusso costante di onda vivificante, procedente dal biblico "Ruah", (spirito divino, soffio, onda di vita), è il mezzo naturale, attraverso il quale noi tutti viviamo e ci muoviamo, ricevendo la forza vitale magnetica ed elettrica, che tiene insieme le cellule, che fa battere il cuore e pensare il cervello.

Secondo la testimonianza biblica del profeta Ezechiele dei Caldei, esistevano ai suoi tempi, in Mesopotamia, esseri umani di particolare "splendore", in grado di muoversi anche nell'aria, in "uno splendore come di elettro" :

"Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo incandescente. Al centro, quattro esseri, di sembianza umana." (Bibbia, Libro del profeta Ezechiele, 1)

Ciò, che si legge nel libro di Ezechiele, è che un "turbinio di fuoco", avvolge "metallo incandescente" il quale, in "una grande nuvola", trasporta nell'aria quattro persone. Il testo biblico dice anche, che il "turbinìo di fuoco" nell'aria "splendeva".

Di seguito, il testo descrive lo splendore di una delle figure umane presenti, definendo così quell'essere: "splendido come l'elettro".

"In alto, una figura dalle sembianze umane. 27 Da ciò che sembrava essere dai fianchi in su, mi apparve splendido come l'elettro e da ciò che sembrava dai fianchi in giù, mi apparve come di fuoco. Era circondato da uno splendore 28 il cui aspetto era simile a quello dell'arcobaleno nelle nubi in un giorno di pioggia." (Ezechiele 1)

Ciò di cui si sta parlando, è una energia della natura e, precisamente, è il fenomeno, che oggi chiamiamo vortici di energia elettro-magnetica dell'etere.



Questa BIOENERGIA è descritta nei testi biblici, come una stessa forza, che costituisce sia il corpo fisico (" di fattezze umane") di coloro, che possono sollevarsi da terra e spostarsi nell'aria, sia il propellente dei loro veicoli aerei, che trasportano cose e persone.

"In tutti i loro spostamenti, quando la nuvola si alzava al di sopra del tabernacolo, i figli d'Israele partivano". (Bibbia, Libro dell'Esodo, 40,36)

La forza vitale e generatrice è conferita alla materia inerte dei corpi fisici terrestri dalla Luce eterica:

Genesi 1

3 Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu.

11 E Dio disse: «La terra produca germogli, ciascuno secondo la sua specie.

27 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente.

Questa BIOENERGIA cosmica di origine divina, - chiamata dagli antichi ETERE - che costituisce lo Spazio e la materia, costituisce anche i corpi fisici umani.



La fonte più antica della nozione di Luce eterea vivificante, poi tradotta nel libro della Genesi, è quella mesopotamica, in alfabeto Sanscrito devanāgarī (lett. "Scrittura della Città divina"), che con il termine ("Mahāyāna" (महायान), "Grande Anima" del Mondo, qualifica la proprietà dell'ETERE come "grande veicolatore del lume vitale".



Incarnazione di questa forza universale, che spontaneamente genera la vita, era la Grande Madre anatolica, venerata con nomi propri da ogni popolo della storia dell'umanità.



La nozione di Luce eterica vivificante e il culto della Grande Madre della vita, giunge intatto fino ai latini, per i quali è la "Alma Mater", puro spirito universale, che anima e genera spontaneamente la vita, per i cristiani personificata nella Vergine Maria:

"Alma Redemptoris Mater, quae pèrvia coeli porta manes et stella Maris, succùrre cadènti sùrgere qui curat, pòpulo: tu quae genuìsti, natura mirante".

(O santa Madre del Redentore,

che rimani porta del cielo e stella del mare, soccorri il tuo popolo cadente, che vuole rialzarsi. Tu che hai generato, nello stupore della natura.)

A Roma, il culto della Magna Mater aveva il suo Tempio sul Palatino. Secondo la dottrina della fede del tempo, il popolo romano la invocava per ottenere la salute e la salvezza dalle calamità, chiedendole di agire attraverso la medicina universale dellAsklepio e del Telèsforo, suoi agenti eterici.



L'antichissimo culto romano proveniva direttamente dai santuari dell'antico Oriente, dove la conoscenza scientifico-religiosa della forza cosmica vitale era utilizzata direttamente e concretamente per le cure ai malati.

Si sapeva come ristabilire l'equilibrio del flusso di corrente vitale negli organi del corpo umano, procurando la guarigione delle disfunzioni fisiche e dei disturbi psichici.

La Grande Madre della vita era la signora del mondo (in greco la "Nike", la vittoriosa sulle forze della materia pesante), venerata nel celeberrimo santuario di Samotracia, i cui fedeli portavano, in segno di devozione, anelli realizzati con il ferro magnetico delle sue montagne, ritrovati nelle tombe, nei pressi del santuario.



A metà Ottocento, Nikola Tesla studiò il campo di forza generato dalla Luce eterea, analizzando le componenti elettriche e magnetiche e le loro proprietà. Sperimentó tecnologie per lo sfruttamento diretto della BIOENERGIA elettrica e di quella magnetica presenti nell'ETERE, per mezzo di dispositivi senza fili, in grado di dirigere i flussi di onde.

I suoi brevetti miravano al miglioramento delle condizioni di vita e di salute dell'umanità. Ma, sta di fatto, che tutti i suoi brevetti sono spariti, i suoi studi sono stati segretari e i tentativi di lanciare metodi innovativi di cura con la bioenergia (anche a distanza) sono stati stroncati.



La tecnologia wireless e satellitare, introdotta su larga scala dopo la morte di Tesla, dalla metà del Novecento, per l'incoscienza e l'irresponsabilità dei potenti, non è stata applicata alla cura della salute dell'umanità e del pianeta, ma alla creazione di un ambiente globale iper-elettrificato, in cui viaggiano onde di disturbo dei campi energetici umani e terrestri.



Attualmente si tenta di introdurre nel mondo, ad esempio, un'applicazione tecnologica positiva degli studi di Tesla per i trasporti: è il treno a levitazione magnetica (Maglev), senza emissioni inquinanti, silenzioso, velocissimo.



La levitazione magnetica, o sospensione magnetica, è un metodo con il quale un oggetto (il treno, il tram, navette di trasporto pubblico) è sospeso su un altro oggetto (le rotaie, i binari) senza altro supporto che i campi magnetici. La forza elettromagnetica viene usata per contrastare gli effetti della forza di gravità con le sospensioni elettromagnetiche (EMS) del veicolo.

Il treno, il tram, o la navetta, con la tecnologia Hyperloop di Elon Musk, si avvolge attorno al binario ed è spinto verso l'alto da quest'ultimo. I servo controlli li mantengono ad una distanza costante.



Risulta, quindi, dal libro di Ezechiele l'esistenza all'epoca di un'alta tecnologia, basata sullo sfruttamento delle correnti di energia elettro-magnetica per il trasporto di cose e persone.

L'esistenza di tale superiore tecnologia antica è evidente anche in tracce archeologiche come le piramidi, realizzate con enormi blocchi di roccia, la cui sovrapposizione, - impossibile da realizzare anche con il livello tecnico attuale - gli studiosi non riescono nemmeno a spiegare, aldilà di puerili e ridicole ipotesi.

L'utilizzo della forza antigravitazionale delle correnti magnetiche ed elettriche dell'etere, descritto in tutti i più antichi testi sacri dell'umanità, invece, spiega perfettamente questi misteriosi sollevamenti.



Consta, poi, anche l'utilizzo della BIOENERGIA eterica elettro-magnetica nell'attività medica di tutte le scuole religiose dell'antichità.



Invece, noi siamo fermi all'oscurantismo medievale. Con due papi e un'epidemia, come qualcuno ha fatto osservare.

Potendo, chiederei a Benedetto XVI: "Quanto riferito nel libro di Ezechiele, scientificamente tradotto, nella Teoria dei Quanti di Luce e dell'Onda/Corpuscolo studia la bioenergia dei campi elettromagnetici. Santità, cosa aspetta a reintrodurre nel mondo la conoscenza del nucleo fondamentale della Dottrina della fede della chiesa, che è la originaria e perenne Dottrina della Luce? Invece di morire per uno starnuto, possiamo usare i soldi dell'8 per mille per dotare il Sistema Sanitario Nazionale di sistemi di cura a BIOENERGIA eterica?"