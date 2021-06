L’estate lombarda si veste di Romagna Laboratori gratuiti di piadina, sfoglia delle Mariette di Casa Artusi, frollatura del pesce, masterclass del vino, agricoltura sostenibile e tanta musica

Il 3 luglio 2021 iniziano i Weekend del Gusto a Villa Terzaghi quest’anno dedicati ad un confronto gustoso tra Lombardia ed Emilia Romagna.



Il calendario è ricchissimo ed offre l’occasione migliore e gratuita per imparare tecniche di cucina dei grandi chef, le ricette della tradizione da mani esperte, conoscere i protagonisti dell’agricoltura e della ristorazione sostenibile, approfondire le nozioni sul winepairing guidati dai sommelier e divertirsi con la musica dal vivo della Balera dell’Ortica nel fresco parco di Villa Terzaghi in via San Giovanni 41 a Robecco sul Naviglio a soli 26 km da Milano. Una vera immersione nella natura e nella tradizione, che puoi regalarti pedalando dalla Darsena di Milano fino a Villa Terzaghi (o con 25 minuti d’auto), per godersi i weekend d’estate nel segno della cucina d’autore firmata dall’Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco.



Il 3 luglio alle ore 17.00 si inizierà con i laboratori per le famiglie gratuiti di Piadina romagnola in cui verranno svelati tutti i segreti per prepararla in casa. A seguire Rosa e Carlo Cracco presenteranno la loro tenuta Vistamare a Santarcangelo di Romagna e dialogheranno con Sandro Passerini presidente del Consorzio Aziende Agricole del Parco del Ticino, Carlo Catani esperto di enogastronomia che introdurrà il tema “Tempi di recupero: lavorare contro lo spreco alimentare”. La Romagna è anche arte casearia e i maestri del formaggio di pecora Cau e Spada si interfacceranno con Gianluca Arioli produttore di Gorgonzola Dop raccontando le diverse esperienze di trasformazione. I formaggi saranno poi parte integrante dell’offerta gourmet del week end.

Alle 19, sempre aperti al pubblico e gratuiti, ci saranno gli showcooking di chef Giorgio Rattini dell’Osteria da Oreste con la sua minestra di manfrigoli presente nel menù della manifestazione e quello dello chef Federico Belluco del ristorante ferrarese Makorè con il suo storione in carpione.



All’interno di Villa Terzaghi a partire dalle ore 17 ci saranno le masterclass dedicate al vino sempre gratuite ma su prenotazione. Si inizia il 3 e 4 luglio con due Masterclass firmate direttamente dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC: sabato pomeriggio dalle ore 17.00 “Prosecco DOC Dreamland: incontra l’autentico Prosecco DOC e il nuovo Prosecco DOC Rosé”; domenica mattina dalle ore 11.30, la lezione a tema “Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé: ispirazione, tradizione e innovazione”. A seguire ci saranno le lezioni guidate sul vino Rebola alla scoperta del Pignoletto romagnolo, un vino fruttato e vellutato e versatile negli abbinamenti.

Alle 21.00 la Band di Daniela Cavanna della Balera dell’Ortica di Milano inizierà a suonare dal vivo la proposta musicale più gioiosa di quest’estate dal liscio di Raul Casadei alla disco anni ’80 e ogni sabato di luglio tornerà a rallegrarci con la sua chioma flou.

Domenica 4 luglio il programma si ripete a partire dalla mattina alle ore 11.30 con il laboratorio di piadina a cui si affiancherà quello di formaggio di pecora tenuto dai Maestri Cau e Spada. La Tavola rotonda sarà dedicata all’associazione culturale enogastronomica Santabago presentata dall’interior designer Alessandro Gotti, mentre Carlotta Salvatori racconterà di Panenostro, l’esperienza del cibo naturale nell’hotellerie. Oltre allo chef Giorgio Rattini con la sua minestra di manfrigoli tornerà lo chef Rigels Tepshi del ristorante Ottocentdieci di Sannazzaro de Burgondi (PV) che ci preparerà i suoi “Garganelli di pasta fresca con lucioperca, granseola, porro e pommes souffles”.



10 e 11 luglio sarà il mare adriatico ad essere protagonista delle proposte culturali ed enogastronomiche firmate dallo staff del Maré di Cesenatico. Alle 17.00 di sabato 10 la tavola rotonda avrà come argomento principale “il pesce e la pesca sostenibile “ con Roberto Casali dell’azienda EcoPesce che si confronterà con Maurizio Grispan della Fattoria del Pesce nel Parco del Ticino. L’artista Fiorenzo Montalti ci racconterà invece l’arte con il legno che il mare restituisce e la domenica 11 condurrà un laboratorio aperto a tutti dedicata all’arte del legno.

Lo chef Fabio Sgro del ristorante La Locanda della Rocca di Arignano ci presenterà in showcooking la sua Cipolla piattina di Andezeno, con asparagi di Santena, brassicaceae affumicate, burro ai fiori e cialda di pane.

Le Masterclass del vino inizieranno alle 17 con La Marca, l’azienda vinicola pluripremiata del trevigiano che farà vivere ai partecipanti tutte le sfumature del suo vino nel percorso guidato: “Lo stile del Prosecco DOC di La Marca”. La prima masterclass si terrà sabato 10 dalle ore 17 e la seconda, la domenica successiva dalle ore 11.30. A seguire verrà presentata la Cantina Enio Ottaviani da Davide Lorenzi winemaker della cantina.



Domenica alle 12.30 accompagnato da Roberto Casali lo chef del Maré Omar Casali farà uno showcooking dedicato al mare con una ricetta a sorpresa.



Con le proposte del weekend del 17 e 18 luglio andremo dal mare alla collina grazie alla partecipazione di quattro locali la Vineria del Popolo di Cesena, La storica Ca’ de Be’ di Bertinoro, l’Enoteca Pisacane e Yeast Panelab di Cervia. Durante questo weekend sarà un tripudio di degustazioni dal vino al miele a lezioni sulla fermentazione e i lieviti ma soprattutto domenica 18 ci saranno le Mariette di Casa Artusi con il loro laboratorio sulla pasta fresca. I cappelletti verranno realizzati al momento e poi cotti e conditi con ragù bianco e saranno il piatto principale della proposta gastronomica del weekend. Il 17 e 18 luglio Villa Terzaghi ospiterà due importanti aziende produttrici di Prosecco DOC come Astoria, guidata dai fratelli Paolo e Giorgio Polegato e tra i massimi rappresentanti dell'arte del Prosecco, che sabato alle 17 terrà la masterclass su “I Profili del Prosecco DOC di Astoria“. Per i vini romagnoli ci sarà Claudio Ancarani dell’omonima azienda agricola che racconterà le sue pratiche artigianali in vigna e in cantina. Domenica mattina alle 11.30 sarà la volta della storica cantina Piera 1899 con la masterclass “Piera 1899: il fascino del perlage, la personalità del Prosecco.” Questa cantina che inizia le sue attività nel padovano ha saputo crescere ed espandersi in Friuli-Venezia Giulia grazie alla sapiente guida di Piera Martellozzo, la sua winecreator.



L’ultimo weekend sarà dedicato nuovamente al mare e a Rimini con il coinvolgimento di tre locali Da Lucio, Fermenta e Necessaire. Scopriremo “Che cos’è la frollatura del Pesce” e il pescato sempre più sostenibile alla base della filosofia della Trattoria da Lucio. Sabato pomeriggio la tavola rotonda racconterà La Romagna che include con Erri Gori e Jacopo Ticchi che presentano il Gruppo Cuori Ebbri con la partecipazione di Buns di Verona, Oltre ristorante di Bologna, Enoteca Naturale di Milano.

Lo chef Jacopo Ticchi dedicherà il suo showcooking al pesce dalla testa alla coda.

La kermesse dedicata al vino terminerà con il weekend del 24 e 25 luglio con altre due masterlcass firmate da La Marca e con la presentazione di due piccole etichette romagnole condotte da giovani imprenditori agricoli come la Cantina i Muretti e la Cantina Delle Selve.

Riviera Romagna è un evento aperto al pubblico più eterogeneo: dalle famiglie che trovano ampi spazi nella natura per far giocare i bambini, ai professionisti del settore agroalimentare, ai food lovers alla ricerca di esperienze gourmet.

Gli appuntamenti si svolgeranno nel parco di Villa Terzaghi, 10.000 metri quadrati di verde e alberi secolari, location che garantisce un evento all’aperto nella natura, confortevole e in totale sicurezza. I locali coinvolti nel progetto che saranno presenti con i loro chef sono: Osteria da Oreste, Santabago, Marè, Vineria del Popolo, La Ca’ de Be’, Enoteca Pisacane, Yeast, Da Lucio, Fermenta, Necessaire.



Rinnova la sua partnership con i Weekend del Gusto a Villa Terzaghi LifeGate, media network di riferimento per lo sviluppo sostenibile e la sana alimentazione.



Cucina d’autore, tradizione, eccellenze enogastronomiche, natura e musica, per godersi la ritrovata libertà: a luglio, a Robecco sul Naviglio, con i sapori della Romagna!



Villa Terzaghi è la sede della scuola di cucina e del ristorante didattico dell’Associazione Maestro Martino, dedicata ai migliori studenti degli istituti alberghieri della Lombardia, selezionati ogni anno in base a criteri meritocratici. Gli studenti partecipano gratuitamente ad un percorso di formazione in cui convergono esperienze, riflessioni e testimonianze da parte di professionisti, aziende e innovatori del settore da cui trarre spunti per la ristorazione del futuro. Gli obiettivi principali dell’Associazione sono la promozione e la qualificazione dell’offerta enogastronomica territoriale.

Tra i progetti di Associazione Maestro Martino: l’Ambasciata del Gusto, i Weekend del Gusto, la Coppa del mondo del Panettone, l’istituzione del Polo Internazionale del Panettone e l’Accademia della Polenta.

Gli ultimi due progetti si ispirano ai valori di Tradizione e Innovazione e, prevedono dal 2021 workshop, seminari, mostre, convegni, laboratori dedicati di produzione, ricerca e innovazione con le migliori tecnologie e strumenti per la preparazione della polenta e del panettone.



I partner di Villa Terzaghi sono: Cook & Chef Institute e S. Pellegrino Young Chefs (partner istituzionali) e CassaInCloud, Acqua Panna/S.Pellegrino, Masterpro, Molino Dallagiovanna, Irinox, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, official sparkling wine 2021, Lifegate, Cooki, Carpigiani, PietroBerto, FSH Consulting, Ginori1735, Pedrali, Mepra, Rosso Gargano, i vini delle cantine Allegrini, Tentickle Italia, Cirenaica, Fattoria del pesce, Riserva San Massimo, Arioli, PEB Machinery, IFI, Gico, Terre Francescane e Felicetti.