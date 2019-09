Il gruppo iH Hotels partecipa alla 56^ edizione del TTG Incontri Travel Experience: l’evento internazionale più importante del turismo b2b italiano presso il quartiere fieristico di Rimini. I Sales del Gruppo iH saranno al Padiglione C5 Stand 114, dal9 all’11 ottobre 2019, per incontrare gli operatori e promuovere le strutture della collezione iH Hotels presenti in tutto il territorio italiano.

Confermata anche quest'anno la presenza del gruppo iH Hotels al TTG Incontri Travel Experience: l’evento internazionale più importante del turismo presso il quartiere fieristico di Rimini. I Sales del Gruppo iH saranno al Padiglione C5 Stand 114, dal9 all’11 ottobre 2019, per incontrare gli operatori e promuovere le strutture della collezione iH Hotels presenti in tutto il territorio italiano. iH Hotels Group porta, alla 56^ edizione del TTG Travel Experience, la sua proposta alberghiera con quasi 3000 camere suddivise in 30 strutture tra hotel business, resort, guest house e aparthotel per ogni stile di viaggio. Turismo attivo ed enogastronomico saranno le principali tematiche del TTG 2019, e dunque alberghi per vacanze di piacere e di relax o per soggiorni di lavoro, hotel con spa in città, al mare o in montagna, un’ampia offerta Mice con oltre 80 sale meeting e gli iH Gusto Restaurant saranno al centro delle proposte di iH Hotels Group. Tutte le novità del prodotto vacanza della catena alberghiera e del mondo iH Hotels saranno presentate dai Sales Manager durante i tre giorni dedicati all’industria turistica a Rimini. L’atteso appuntamento con il principale marketplace del turismo b2b in Italia è l’occasione giusta per scoprire le novità del settore: il Ttg Travel Experince è infatti la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. L’evento richiama in pochi giorni moltissimi operatori provenienti da tutto il mondo, infatti sono previsti oltre 200 appuntamenti con key player di aziende del comparto, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, trasporti, servizi e strutture ricettive. Nelle stesse date iH Hotelsparteciperà anche a SIA Guest, il Salone Internazionale dell'Accoglienzadedicata al mercato dell'ospitalità. che mette in mostra prodotti di aziende leader nei settori dell'arredamento, per trovare soluzioni e novità che ci consentono di stare al passo con i tempi. L’evento favorisce sia business che opportunità di networking e, grazie all’incontro tra albergatori e operatori turistici, si sviluppano progetti innovativi, si condividono idee per far vivere al nostro futuro ospite un’esperienza di viaggio sempre migliore.