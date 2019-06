iH Hotels entra a far parte del nuovo circuito di promozione turistica per i millennials

Presentata la LAZIO YOUth Card un progetto per le politiche giovanili di fidelizzazione del turismo e innovazione tecnologica: un App dedicata ai giovani tra i 14 e i 30 anni ricca di agevolazioni e convenzioni in merito ai viaggi e al tempo libero, grazie ad un sistema di geolocalizzazione. iH Hotels propone 11 strutture in Italia.

È stata presentata oggi, presso la Wegil di Roma, la LAZIO YOUth Card un progetto della Regione Lazio per le politiche giovanili di fidelizzazione del turismo e innovazione tecnologica. Si tratta di un App dedicata ai giovani tra i 14 e i 30 anni ricca di agevolazioni e convenzioni in merito ai viaggi e al tempo libero, grazie ad un sistema di geolocalizzazione. In questo contesto si inserisce anche iH Hotels con 11 dei 30 tra alberghi e resort dislocati su tutto il territorio nazionale. La Lazio YOUth Card offre una grande opportunità che attualmente racchiude già circa 18mila iscrizioni di ragazzi e ragazze sotto i 30 anni.

L’attenzione che il territorio pone a favore dei giovani, in particolare di questa fascia d’età sempre più importante a livello sociale ed economico, si inserisce in un’azione a livello nazionale da parte dell’ospitalità e di tutti i servizi legati ad essa. Nell’iniziativa della YOUth Card, infatti, è coinvolto anche il trasporto pubblico che favorisce maggiormente gli spostamenti sia in Italia che all’estero. La partnership con la Regione Lazio in questa nuova stagione estiva 2019, arricchisce l’economia del turismo, fondamentale per dare una prospettiva ai giovani con nuovi elementi e per restare al passo con i tempi. Le nuove tendenze d’acquisto tramite app ed e-commerce, la divulgazione degli eventi gratuiti e la possibilità di entrare in un circuito di promozione turistica europea per i millennials, sono i motivi che hanno spinto il Gruppo iH a farne parte fin da subito con convenzioni ad hoc.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Cotral e Trenitalia partirà anche il servizio Lazio in Tour con il quale i ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, potranno viaggiare gratuitamente sui treni e bus regionali dal 1 al 15 settembre. Inoltre, per la fascia d’età dai 18 ai 30 la possibilità di vincere 50 pass interrail attraverso un contest fotografico.

Da qui l’idea di iH Hotels di dare spazio anche alle strutture situate al di fuori del Comune di Roma. Nell’applicazione saranno presenti alberghi 3 e 4 stelle e 2 resort nelle principali città d’arte, di design, della moda e del divertimento come ad esempio Milano, Firenze e Bologna. Dal 1° luglio l’offerta si arricchirà con l’inserimento degli hotel del Gruppo iH in Italia per incentivare i giovani a scoprire le bellezze e le culture delle più belle città italiane.

Aderiscono all’iniziativa le seguenti strutture:

1. iH Hotels Roma Z3

2. iH Hotels Roma La Mela

3. iH Hotels Pomezia Selene

4. iH Hotels Monopoli Porto Giardino Resort

5. iH Hotels Bologna Meeting

6. iH Hotels Bologna Amadeus

7. iH Hotels Firenze Select

8. iH Hotels Toscana Pian dei Mucini Resort

9. iH Hotels Milano Goia

10. iH Hotels Milano Eur – Trezzano sul Naviglio

11. iH Hotels Milano St. Jhon – Sesto San Giovanni