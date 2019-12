Il cuore verde del Mercatino di Natale di Trento

Trentino. Dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 il Mercatino di Natale di Trento, amico dell’ambiente. Energia pulita, stoviglie compostabili e mobilità dolce. Viaggio nel tempo con i treni storici che portano al Mercatino.

Rosso come i fiocchi e le candele decorate, oro come le stelle e le luminarie appese sulle vie, bianco come i cristalli di neve e le ghirlande. Ma il Mercatino di Natale di Trento è soprattutto verde, amico dell’ambiente e attento alla sostenibilità. Questa sensibilità si traduce in iniziative concrete sul territorio, che vanno dalla mobilità dolce all’energia pulita, dall’utilizzo di stoviglie compostabili alla carta eco-certificata.



Aperto dal 23 novembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, il Mercatino di Natale di Trento si raggiunge anche con gli speciali treni d’epoca, per un viaggio nella storia.

Il Mercatino amico dell'ambiente

Si accendono venerdì 23 novembre 2019 i riflettori sul Mercatino di Natale di Trento che anche quest’anno strizza l’occhio all’ambiente e all’ecosostenibilità. Numerose sono le iniziative concrete a favore del territorio, a cominciare dall’energia elettrica interamente prodotta da fonte rinnovabile. Il fornitore elettrico Dolomiti Energia S.p.A. produce infatti energia dalle centrali idroelettriche delle Dolomiti e offre energia pulita al 100%, con origine garantita dal Gestore dei Servizi Energetici.



Durante tutta la durata del Mercatino viene effettuata naturalmente la raccolta differenziata dei rifiuti e vengono utilizzate solo stoviglie lavabili o compostabili. Nello specifico piatti e posate dovranno riportare obbligatoriamente il marchio C.I.C. del Consorzio Italiano Compostatori, mentre tazze e bicchieri dovranno essere esclusivamente lavabili e infrangibili.

A questo proposito c’è anche chi metterà a disposizione piatti “di pane” realizzati con l’impasto tradizionale, perfettamente commestibili, ideali per accompagnare le gustose pietanze.

Infine shopper, brochure e mappe del Mercatino di Natale di Trento sono realizzate in carta eco-certificata (a marchio FCI) a basso impatto ambientale.



A tutto treno

Dal treno classico a quello storico, passando per il trenino di Natale! Anche dal punto di vista della mobilità, il Mercatino di Natale e la città di Trento mostrano un’attenzione tutta particolare alla sostenibilità e all’ambiente.



Trento si può comodamente raggiungere in treno, sono numerosi infatti i collegamenti diretti da Monaco di Baviera, Bolzano, Verona, Venezia, Roma e Napoli. Inoltre il centro storico dista appena 5 minuti a piedi dalla stazione. Una volta a Trento, le maggiori attrazioni della città si possono facilmente scoprire a piedi, mentre per le zone più periferiche si può usufruire della efficiente rete di servizio pubblico, autobus e navette.



Anche quest’anno sarà presente il simpatico trenino di Natale che girerà dalla centrale piazza Duomo fino agli angoli più suggestivi del centro storico, attraverso le diverse fermate dislocate nella città. Il trenino sarà naturalmente a disposizione dei visitatori, in particolare dei più piccoli che potranno così ricaricare le energie da una piazza all’altra.



Visto il successo dello scorso anno, tornano anche per questa edizione i treni storici speciali riservati ai visitatori del Mercatino, organizzati dall’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane in collaborazione con Fondazione FS Italiane. Locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60 partiranno da Lecco, Bergamo e Brescia domenica 24 novembre; da Milano, Treviglio e Brescia domenica 1 e domenica 8 dicembre 2019 (info www.ferrovieturistiche.it). Un viaggio nella storia che riporterà indietro nel tempo i visitatori che sceglieranno questo mezzo e permetterà di godersi con tranquillità il panorama lungo il tragitto.



Vacanza con la Trentino Guest Card

Chi sta pianificando la propria vacanza al Mercatino di Natale di Trento, potrà contare sulla preziosa Trentino Guest Card, che permette l’entrata gratuita o agevolata in più di 60 musei, 20 castelli e oltre 40 attrazioni. È possibile inoltre utilizzare liberamente i mezzi pubblici urbani ed extraurbani, treni compresi, nel territorio Trentino per tutta la vacanza.

Per la vacanza si può scegliere il pacchetto “Il Mercatino di Natale di Trento. Un’esperienza indimenticabile per la tua famiglia!”. L’offerta comprende: 2 pernottamenti con prima colazione, 1 merenda gustosa per tutta la famiglia al Mercatino di Natale, visita guidata al Castello del Buonconsiglio e alla città di Trento, degustazione di Trentodoc a Palazzo Roccabruna per mamma e papà, Trentino Guest Card. Pacchetto a partire da 298 euro per una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini fino ai 12 anni.



Informazioni tecniche

Il Mercatino di Natale di Trento si sviluppa sulle due piazze storiche della città: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. È aperto da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Sabato 14 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020 è aperto dalle 10 alle 23; il 26 dicembre 2019, l’1 e il 6 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 19.30. Chiuso il giorno di Natale. L’ingresso è gratuito.

Tutte le informazioni su www.mercatinodinatale.tn.it e nelle pagine Facebook @mercatinodinataletrento, Instagram @nataletrento e Twitter @trentofiere; #nataletrento #MercatinodiNataleTrento #ioilluminotrento.



Info: APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - Tel. 0461 216000 - www.discovertrento.it