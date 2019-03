Il “Festival del benessere” ha fatto centro

Iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi presso il Centro commerciale Città delle Stelle

Hatha yoga, scacchi, tai ji quan, burraco, yoga olistico, qi gong, tui-na, respirazione profonda e mandala.



Sono stati questi gli ingredienti della manifestazione “Festival del benessere” che si è svolta nei giorni scorsi presso il Centro commerciale Città delle Stelle e che in varie modalità ha dunque attirato l’attenzione sulle molteplici forme di benessere ma anche sulla necessità di adottare stili di vita corretti.



Nei tre giorni di durata dell’evento, infatti, è stato possibile per persone di ogni età partecipare a laboratori tematici gratuiti organizzati col fine di ricercare il benessere dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, con attività che possono essere considerate dei veri e propri sport che tengono in moto la nostra mente.



L’iniziativa ha avuto il patrocinio ed il contributo del Consiglio Regionale delle Marche ed è organizzata dall’Us Acli, Comitato Provinciale di Ascoli Piceno e da Coop Alleanza 3.0 .



All’iniziativa hanno partecipato anche l’assessore del Comune di Castorano Graziano Fanesi ed il componente del comitato direttivo del Consind Piceno Lorenzo De Laurentis.



E’ stata una vera e propria “Experience da vivere” realizzata nell’ambito del progetto voluto da IGD (Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.).