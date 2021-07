“IL MANNARINO” approda ad Arcore e torna alle origini con il suo quarto locale

Stesso format e stesso menu sono le parole d’ordine del nuovo locale brianzolo che ha aperto le porte al pubblico

“Il Mannarino” approda ad Arcore, in Brianza, nella terra d’origine dei suoi fondatori per esportare oltre Milano il format di successo della “macelleria di quartiere con cucina”. La nuova apertura, prima di una lunga serie in programma per la seconda metà dell’anno, ricalca fedelmente la filosofia del brand, che prende ispirazione dall’antica “arte” della macelleria italiana strizzando un occhio alla Puglia e alle sue tradizioni gastronomiche.



La location selezionata per il quarto negozio e ristorante de “Il Mannarino” si trova nel cuore di Arcore, in via Alfonso Casati n° 80, in una posizione strategica e comoda da raggiungere per chi arriva dall’alta Brianza fino al Lecchese e non ha voglia di allungarsi fino a Milano. Il Parco della Villa Borromeo e la stazione di Arcore, inoltre, distano solo pochi minuti a piedi dal nuovo punto vendita, provvisto anche di un ampio parcheggio esattamente di fronte all’ingresso.



Con 150 coperti totali, tra sala interna e dehors, “Il Mannarino” di Arcore riproduce fedelmente lo stesso format e lo stesso menu dei locali milanesi. I tavoli, disposti a ferro di cavallo, abbracciano letteralmente il bancone della macelleria dove i clienti potranno selezionare i tagli di carne a loro più graditi. Postazioni social dove condividere il pasto con gli altri clienti e ricaricare le energie (oltre alle batterie dei propri dispositivi elettronici) si alternano ai tavoli tradizionali. Convivialità e gastronomia sono quindi le parole chiave del nuovo “Il Mannarino” di Arcore che riporta la macelleria più cool del momento nella culla dei suoi giovani fondatori, Gianmarco Venuto e Filippo Sironi.



“Ciò che ci rende più entusiasti di questa nuova avventura – dichiarano i due imprenditori Gianmarco Venuto e Filippo Sironi - è l’approdo della nostra insegna nel territorio in cui siamo nati e cresciuti. Siamo felici di dare inizio all’espansione del nostro brand fuori dalla città di Milano così da diffondere la nostra mission: insegnare alla clientela come riconoscere la carne di qualità e innovare il concetto di macelleria di quartiere scegliendo quello che è buono per le persone e per la terra”.

L’interior design della nuova macelleria di quartiere richiama il profondo Sud mixando oggetti vintage e piatti da parete a pezzi di arredo più moderni, così da catapultare il cliente in una dimensione rustica, ma contemporanea, che lo faccia sentire accolto come a casa.



“Il Mannarino” sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, osservando i seguenti orari:

- Ristorante: 12.00 – 15.00 / 18.00 – 00.00;

- Macelleria: 9.30 – 20.30.



Il Mannarino, nome evocativo della celebre macelleria di quartiere con cucina, nasce dalla passione per la carne di due giovani amici con il sogno di rinobilitare l’antica “arte” della macelleria. Il termine “mannarino” indica il coltello da cucina con cui i macellai di paese tagliano la carne sul banco e questa parola ha finito con l’identificare il macellaio di fiducia nel lessico popolare. All’interno dei punti vendita de Il Mannarino è possibile acquistare carne di prima qualità direttamente al banco oppure gustarla direttamente al tavolo, accompagnata da specialità culinarie tradizionali e da un buon calice di vino. La mission del brand punta a diffondere la conoscenza del mondo della carne con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alle esigenze del cliente finale. Il Mannarino conta già 3 punti vendita nella città di Milano: il primo aperto il 21 giugno 2019 in Piazza De Angeli 1 seguito, poi, da altri due locali, rispettivamente in Via Carlo Tenca 12 e Via Galvano Fiamma 4/6. Per scoprire il mondo e l’e-shop de Il Mannarino è possibile visitare il sito ufficiale www.ilmannarino.it .