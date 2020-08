Il Park Hotel Imperial*****L e il Centro Tao resteranno aperti fino al 13 dicembre 2020

Apertura prolungata per l’unico hotel a 5 stelle di Limone sul Garda, che, eccezionalmente per il 2020, rimarrà aperto fino al 13 dicembre.

A seguito delle numerose richieste da parte dei clienti, il Park Hotel Imperial*****L e il Centro Tao hanno scelto - per il 2020 - di rimanere aperti fino al 13 dicembre, per consentire a tutti di poter usufruire dei programmi salute del Centro Tao (il Tao Salute e il Tao Minicura), e delle vantaggiose “proposte benessere” del lussuoso Hotel.



Da sempre per i programmi del Centro Tao la salute è l’elemento cardine intorno al quale lavorano da oltre 30 anni Arianna Risatti e il suo staff medico, con particolare attenzione a rinforzare le difese immunitarie in ogni stagione.



Il Tao Salute è ideale per rilassarsi, tonificarsi, dimagrire, eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione con i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l’agopuntura, la riflessologia plantare, il massaggio dei meridiani, la floriterapia, la coppettazione dei punti Shu del dorso, il massaggio tuinà con bagno di vapore energetico.

Il Tao Salute dura sette giorni e può essere integrato attingendo all’elenco dei trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao.



Il Tao Minicura di tre giorni è un programma essenziale ed efficace, ideale sia come richiamo, per chi ha già fatto la Settimana Tao, sia come prima esperienza per chi entra nel mondo Tao e vuole coglierne l’essenza.



Inoltre, resterà aperto anche l’hotel, per coloro che semplicemente vorranno concedersi una pausa autunnale soggiornando nel comfort di una struttura cinque stelle a Limone sul Garda, piccolo borgo sulla sponda occidentale del lago.



Le offerte e i pacchetti del Park Hotel Imperial riguarderanno anche le festività e i ponti, incluso quello dell’Immacolata.



Per richiedere ulteriori informazioni, rivolgersi al numero 0365954591 o consultare il sito www.parkhotelimperial.it