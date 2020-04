Investigatori privati campani ai tempi del corona virus

Corona virus: Prima videoconferenza organizzata dal Presidente Federpol Regione Campania, Giancarlo D’Amore per trattare quelle che sono in materia, le disposizioni dei DPCM.

In data 21 Marzo presso La Segretissima Investigazioni sita in Salerno alla via Gaeta, 38, sede della presidenza regionale Federpol, vi è stata la prima azione di proselitismo, avente per oggetto le prescrizioni derivanti dalle disposizioni dei DPCM in merito al Covid 19.



La prima videoconferenza degli investigatori campani 2020

Si è svolta pertanto una videoconferenza, in linea con le indicazioni governative in materia del contenimento e diffusione del corona virus.

Ha visto la partecipazione di investigatori campani e simpatizzanti, iscritti e non alla Federpol.

Speaker di eccezione, l'avvocato Agostino Imposimato, penalista del foro di Caserta.

Lo stesso ha argomentato ai detectives campani, gli scenari derivanti da una denuncia ex art. 650 cp. (poi successivamente superata dalla rivisitazione delle sanzioni nel DPCM del 22 Marzo 2020), inoltre ha illustrato i rischi derivanti da un accertamento di falsa attestazione o dichiarazione mendace ad un pubblico ufficiale.



Gli interessi del settore

Il workshop ha destato molto interesse tra gli 007 campani, infatti questo primo incontro a distanza ha coinvolto 18 realtà affermate nel settore.

Avendo pubblicizzato l'evento nei canali pertinenti, sono giunte da parte di colleghi richieste di informazioni come esplicate nel workshop.



Proselitismo

Il presidente Giancarlo D'Amore, dopo questa prima azione di proselitismo, si augura di poter acquisire ulteriori professionalità per la Federpol, circa il settore delle investigazioni private e della sicurezza.



Obiettivi

Tutta la “CAMPANIA CHE INVESTIGA” ha già dato i primi segni di coesione verso il comune obiettivo della tutela della categoria.