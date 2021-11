Ivan Venerucci Italian Shoes: le nuove linee di calzature 2022

Sono finalmente state presentate dallo stilista e designer italiano Ivan Venerucci, le nuove calzature rigorosamente “Made in Italy”, per la nuovissima collezione 2022.

Colori decisi e rifiniture di pregio, accompagnano un prodotto pensato e voluto di altissima qualità, realizzato con pellami italiani lavorati da artigiani italiani in Italia.



Ecco le nuove calzature, che sapranno farvi sognare, e che potrete acquistare esclusivamente e comodamente online, ricevendole a casa vostra in pochissimi giorni: https://linktr.ee/IvanVenerucciItalianStyle



La moda italiana, ritorna prepotentemente a padroneggiare la scena internazionale attraverso lo stile inconondibile e la genialità che da sempre le appartiene.



Ivan Venerucci si era reso protagonista nel 2020 di altre linee moda in qualità di designer, ed altresì ha saputo mostrare il suo talento artistico anche in campo musicale, quale compositore e deejay, apprezzato dapprima in Russia e in America, ed oggi in tutto il continente europeo.



I links di tutta la sua musica lo potete trovare qui: https://linktr.ee/IvanVenerucciDeejay



“Oggi la moda italiana sta riprendendo i colori e le linee che da sempre hanno fatto e fanno sognare il mondo intero, e la caratteristica predominante è la volontà di lanciare messaggi sociali attraverso il disegno che diventa così strumento e voce popolare.



La moda affianca dunque la musica in questo intento necessario e nobile, che rende giustizia a chi voce non ne ha, o che comunque ha, ma non viene ascoltata.



Ci sono delle responsabilità specifiche in ogni artista, e queste responsabilità devono sempre essere onorate per il bene del mondo e dell’umanità.



Un artista non è un politico, non vuole e non deve fare politica, ma essere uno strumento popolare in grado di plasmarsi ad ogni singolo momento storico e sociale, garantendo sempre la libertà.



Libertà nei colori e nella propria espressione, libertà d’immagine e talvolta anche di stampa, allorquando il testo di una maglia racconta la stessa e chi la indossa e promuovendo quel messaggio ad ogni singolo passo.”



Queste sono le parole di Ivan Venerucci, un artista italiano, la cui volontà è e rimarra solo quella di donare lustro alla propria nazione, e all’arte in tutta la sua magnificenza.



NEMO PROPHETA IN PATRIA, oserebbe affermare qualcuno…ma è il rischio che è disposto ad affrontare ogni vero artista.