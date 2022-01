L’app Moovit e la piattaforma Tiqets si alleano per accompagnare i turisti nelle città italiane

Un avvio di collaborazione per rendere sempre più facili gli spostamenti nelle grandi aree urbane di chi viaggia per piacere

Moovit, una società di Intel sviluppatrice dell’app n.1 per la mobilità urbana, e Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, annunciano una partnership per agevolare gli spostamenti dei turisti nelle grandi aree urbane e contribuire al rilancio del settore culturale in questa delicata fase storica.



L’obiettivo della collaborazione è quello di rendere più facilmente fruibili le attrazioni turistiche a chi si trova in una città che non conosce e, contestualmente, dar loro gli strumenti per valutare la migliore opzione di spostamento.



Da oggi infatti nel menù di Moovit è presente un tasto collegato alla piattaforma Tiqets che permette di accedere al sito, scegliere l’attività da svolgere, acquistare il biglietto digitale a consegna istantanea con uno sconto dedicato e - successivamente - tornare nell’app Moovit per trovare il modo migliore per raggiungere l’attrazione.



Sul portale Tiqets invece, in numerose pagine dedicate alla scoperta delle destinazioni turistiche Italiane, sarà presente un link con un collegamento diretto all’app Moovit. L’app Moovit suggerisce infatti tutte le opzioni di mobilità in centinaia di città italiane, anche in combinazione tra di esse: dagli autobus alle metropolitane, dai monopattini elettrici ai taxi. Un’unica app per spostarsi facilmente e individuare, grazie alla collaborazione con Tiqets, gli eventi e i poli culturali in città.



“Aiutare i turisti a scoprire e raggiungere le migliori destinazioni in città significa contribuire attivamente al rilancio di un settore duramente colpito dalla pandemia negli scorsi mesi”, dichiara Carolina Vittucci, Partnership manager di Moovit in Italia. “Siamo felici di poter dare il nostro contributo e di allearci con una piattaforma come Tiqets permettendo agli utenti dell’app Moovit un’esperienza completa a 360° dalla prenotazione di un museo, al trovare in maniera semplice il miglior modo per raggiungerlo".



“Grazie alla collaborazione con Moovit, i nostri utenti saranno in grado di orientarsi agilmente in tante città italiane - ha commentato Tiziana Basta, Partnerships & Affiliates Manager Italy di Tiqets - Ma non solo: riusciranno anche a raggiungere con facilità tutte le attrazioni da visitare, grazie alle diverse opzioni di trasporto messe a disposizione, tra taxi, mezzi pubblici e monopattini”



Moovit (www.moovit.com) è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS). Nel 2020 Moovit è stata acquistata da Intel per unire le forze insieme a Mobileye e accelerare l’introduzione nelle città dei veicoli a guida autonoma con il servizio MoovitAV.



L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, è oggi utilizzata da oltre un miliardo di utenti in più di 3200 aree metropolitane di 106 nazioni differenti. L’app Moovit combina e offre tutte le soluzioni di spostamento possibili: autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, taxi, bike sharing, car sharing e monopattini elettrici.



Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio.



Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Uber e Cubic, si affidano a Moovit per integrare soluzioni di mobilità urbana.



La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile aiutando milioni di persone a scoprire e vivere esperienze culturali in tutto il mondo.



Dall'inizio del 2014, l'azienda ha collegato milioni di persone a musei e attrazioni con biglietti istantanei, last minute e digitali. Tiqets lavora sia con le gemme nascoste che con i migliori musei e attrazioni di tutto il mondo. La società ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo, tra cui Amsterdam (HQ), Seattle, Las Vegas, Orlando, Filadelfia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka. Maggiori informazioni possono essere trovate su Tiqets.com.



