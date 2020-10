Ad Ottobre proseguono le iniziative di promozione della salute

L’U.S. Acli Marche aderisce al Mese rosa con una serie di iniziative di promozione della salute che si svolgeranno nel mese di ottobre, mese da sempre dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Le finalità dell’iniziativa sono quelle di manifestazione vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica.

Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%.

A livello di prevenzione esistono dei fattori di rischio modificabili come ad esempio l’obesità e la scarsa attività fisica. Il rischio di tumore al seno è infatti più alto nelle donne che con la menopausa sviluppino una condizione di obesità o di sovrappeso. Il regolare esercizio fisico riduce il rischio di sviluppare un tumore al seno, aiutando a mantenere il peso corporeo e riducendo la massa adiposa.

Con il progetto “Salute in cammino”, sin dal 2013, l’Unione Sportiva Acli Marche promuovere la pratica dell’attività fisica attraverso camminate serali della durata di un’ora a partecipazione gratuita. Proprio per questo in questo mese di ottobre l’invito a partecipare alle camminate è riservato in particolare alle donne.

Anche per il mese di ottobre sono previsti 3 appuntamenti settimanali (tranne in caso di pioggia o maltempo).

Ogni martedì a Centobuchi di Monteprandone si parte da Piazza dell’unità alle 21. Ogni mercoledì ad Ascoli si parte alle 21 da Via Oristano angolo via Napoli (quartiere Tofare). Ogni venerdì a Porto d’Ascoli si parte alle 21 da Piazza Cristo Re.

Per ulteriori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche, il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3442229927.