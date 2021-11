La zuppa di Aquilea LU scende in città per degustazioni

La zuppa di Aquilea dalle colline scende in città in occasione dell' evento gastronomico DESCO ( saperi e sapori di Lucca ) 11-12 Dicembre 2021 Quest' anno per evitare assembramenti nella sede storica del Real Collegio di Lucca la manifestazione si allarga e diventa di prossimità . Nasce ESCO DAL DESCO

ESCO DAL DESCO e cosa trovo ?? Aguzza l'olfatto e segui la scia!!! a poche decina di metri dal Real collegio troverai la Bottega di Anna e leo ma .. prima di tutto troverai LA ZUPPA DI AQUILEA !! l'unica zuppa PAT ( prodotto agroalimentare tradizionale ) inserita nella vetrina toscana e nella piana del gusto . Ma perché ha tutti questi riconoscimenti ..una zuppa è una zuppa !! NO caro mio .. la zuppa di Aquilea ( Aquilea LU il paese della zuppa ) ha una tradizione secolare , un disciplinare che prevede l'uso di prodotti lucchesi come il fagiolo rosso lucchese e il cavolo braschetta lucchese , poi noi aggiungiamo tutti gli altri prodotti carote, sedano, bietola, cavolo nero ,ecc. tutti di agricoltura biologica e a km zero ( tutte aziende agricole del morianese) Ma il segreto sta negli erbi spontanei che le nostre donne vanno a cercare la mattina presto , selezionano le varie specie e preparano il mix perfetto per la pietanza celestiale - per altri segreti ci vediamo di persona sabato 11 e domenica 12 dicembre via san Frediano alla bottega di Anna e leo !! ricorda di prenotare al n 0583 490689- possibilità anche d'asporto sia con il tuo contenitore ( eliminiamo un po' di plastica ) sia con contenitore dell' organizzazione - Menu promozione Esco dal Desco nel dehor esterno -