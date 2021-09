Le migliori passeggiate a cavallo per scoprire l’Italia in sella

di Freedome https://freedome.it/, startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor fondato nel luglio 2019 da Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari e Simone Ferlisi.

Il contatto con la natura e la scoperta del territorio sono caratteristiche sempre più importanti quando ci troviamo a dover scegliere dove andare in vacanza e cosa fare nel tempo libero. Tra le tante attività da svolgere durante le vacanze o i weekend fuori porta, le passeggiate a cavallo sono sempre più apprezzate. Cavalcare immersi nella natura è un modo per vivere il territorio in maniera sostenibile e dedicarsi qualche ora di svago insieme ad animali eccezionali. Le escursioni a cavallo si svolgono su itinerari di diversa lunghezza e difficoltà e sono aperte a tutti, anche a chi non è mai salito in sella. In questo caso, prima di partire le guide equestri svolgono una lezione di base sulle tecniche di equitazione.



Attività equestri vengono svolte da nord a sud Italia. Maneggi, circoli ippici, fattorie e agriturismi mettono a disposizione cavalli docili e ben addestrati per passeggiate tranquille e panoramiche ma anche per tour più impegnativi dedicati a cavalieri con esperienza. Se ti incuriosisce l’idea del turismo equestre, ecco una panoramica sulle migliori località per fare escursioni a cavallo in Italia.



Passeggiate a cavallo in Piemonte

Gli amanti della montagna e della tranquillità possono trovare in Piemonte le località perfette per godersi una cavalcata nella natura. Tra le destinazioni preferite per il turismo equestre ci sono la Val Sangone e i Laghi di Avigliana, vicino Torino, oppure la Valle Pesio e la zona di Lurisia Terme, in provincia di Cuneo. I sentieri in mezzo ai boschi e alle vallate piemontesi, insieme all’energia positiva trasmessa dai cavalli, sono un toccasana per ritrovare benessere e buonumore!

Passeggiate a cavallo in Valle d’Aosta

Il territorio valdostano offre itinerari per passeggiate a cavallo tra suggestivi borghi montani come Saint Pierre e Saint Nicolas. In sella al destriero si possono raggiungere alpeggi e rifugi in alta quota, come quelli del vallone di Vertosan e del Mont Fallère. Inutile dire che i bellissimi paesaggi sulle vette alpine sono il valore aggiunto delle escursioni in Valle d’Aosta, insieme a un immancabile assaggio di fontina DOC e altri prodotti di montagna.

Passeggiate a cavallo sul Lago di Garda

Chi desidera fare una passeggiata a cavallo con vista sul lago troverà percorsi ideali all’interno del Parco dell’Alto Garda Bresciano, un’area naturale protetta situata sul versante lombardo del Garda tra i comuni di Limone sul Garda e Toscolano Maderno. Percorrere i sentieri in mezzo ai boschi con splendidi panorami che si aprono sulla distesa blu del lago è un’esperienza davvero emozionante!

Passeggiate a cavallo Toscana

Con le sue campagne, le sue riserve naturali e i suoi paesaggi variegati, la Toscana è la regione ideale per praticare trekking a cavallo. Sono tantissimi i maneggi e gli agriturismi che organizzano passeggiate, escursioni, gite e lezioni di equitazione in Toscana. Dai principianti agli esperti, tutti potranno trovare l’itinerario adatto alle proprie esigenze e godersi un’esperienza a cavallo a contatto con la natura.

Passeggiate a cavallo Umbria

L’Umbria è la regione perfetta per fare trekking a cavallo. Le sue dolci colline, i campi fioriti e coltivati, la natura incontaminata e alcuni dei borghi medievali più belli d’Italia fanno da scenario a bellissime passeggiate a cavallo. Da Perugia a Terni, da Assisi a Spoleto, sono tantissimi gli agriturismi e i maneggi che organizzano escursioni e gite a cavallo, anche di più giorni. Tutti potranno trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Passeggiate a cavallo Roma

Nei dintorni di Roma ci sono diverse località molto amate per le escursioni a cavallo, ideali per staccare la spina anche solo per mezza giornata. A Ostia si può cavalcare al fresco della pineta oppure in riva al mare, se si ha già un po’ di esperienza a cavallo. Nel Parco di Veio si può passeggiare indisturbati in mezzo alla natura e, volendo, raggiungere in sella il Lago di Martignano. A Cerveteri si può visitare a cavallo l’area protetta dei Monti della Tolfa per un’esperienza a stretto contatto con la biodiversità del luogo.

Passeggiate a cavallo in Campania

Nel beneventano si possono fare escursioni a cavallo per andare alla scoperta dell’Appennino Campano, un territorio ricco di borghi caratteristici e tradizioni agro-enogastronomiche da non perdere. Il maneggio di San Marco dei Cavoti propone sia passeggiate brevi che tour da mezza giornata o da una giornata intera. Una curiosità: alla fine delle escursioni, i partecipanti vengono omaggiati con campioncini di prodotti cosmetici a base di latte di giumenta prodotti in loco.

Passeggiate a cavallo in Sardegna

La Sardegna non è solo sinonimo di sole, mare e vacanze in barca, ma è una meta molto amata dagli appassionati di turismo equestre. Sull'isola, infatti, il cavallo veniva impiegato come mezzo di trasporto e di lavoro fin dai tempi più antichi. Questa tradizione è rimasta intatta nel tempo e oggi si riscontra nei numerosi maneggi, agriturismi con cavalli e circoli ippici che offrono a turisti e residenti escursioni a cavallo e altre attività equestri.

Chi vuole dedicarsi alle passeggiate a cavallo in Sardegna può scegliere il mare o l’entroterra. In entrambi i casi si ritroverà immerso nella macchia mediterranea e vivrà un’esperienza unica insieme a un amico a 4 zampe davvero speciale.

Ph credits: Smartbox