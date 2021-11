Le Piantagioni del Caffè lancia la “Disruptive Coffee School”, una nuova sezione del sito web con pillole in video per imparare tutto sul caffè di qualità

Le Piantagioni del Caffè continua gli investimenti nella comunicazione e formazione, lanciando una nuova sezione del sito dove è possibile immergersi nel mondo del caffè

Proseguono le operazioni di comunicazione e investimento nella formazione per la torrefazione di Livorno che ha deciso di arricchire il suo sito internet con una sezione gratuita, dedicata agli appassionati del caffè di qualità.



“Disruptive Coffee School” è infatti il progetto che raccoglie delle pillole in video, in cui il team di Le Piantagioni del Caffè, racconta e spiega i concetti base che animano l’affascinante universo del caffè. “Abbiamo voluto raccontare il caffè a 360°: la nostra esperienza di torrefattori e la nostra passione di selezionatori di caffè di qualità, è stata messa a disposizione in questi video. Abbiamo voluto abbattere le barriere tra i professionisti del settore e l’utente comune che può avvicinarsi al mondo del caffè senza timore, non ci sono concetti assurdi o esclusivi per gli addetti ai lavori. La “Disruptive Coffee School” è divisa in macro temi, che al loro interno hanno delle sezioni spiegate nei minimi dettagli in modo semplice; solitamente gli ambiti professionali tendono ad allontanare i non addetti ai lavori, noi invece vogliamo avvicinare più gente possibile al caffè di qualità e per farlo lo dobbiamo rendere spensierato, comprensibile e divertente.” Con queste parole entusiaste, Prunella Meschini responsabile Ricerca e Sviluppo dell’azienda, ha voluto raccontare la nuova “Disruptive Coffee School”.



I video prodotti si propongono quindi l’obbiettivo di chiarire ed approfondire i concetti chiave legati al caffè: dalla pianta alla produzione, passando per la torrefazione e l’estrazione negli svariati metodi disponibili, fino ad arrivare agli errori più comuni e ai falsi miti. È un utile strumento che invoglia gli utenti ad immergersi nel mondo artigianale del caffè, scoprendone caratteristiche e particolarità.

I video sono tutti disponibili all’indirizzo (https://www.lepiantagionidelcaffe.com/lenciclopedia- del-caffe/) e sono consultabili gratuitamente seguendo l’ordine consigliato dalla torrefazione oppure facendosi guidare dalla curiosità!