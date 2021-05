Le risposte alle principali domande sul Test rapido per il coronavirus

A scuola o sul posto di lavoro, i test rapidi giocano un ruolo sempre più importante nella gestione della pandemia. Non c’è quindi da meravigliarsi che la gente abbia una lista di domande e preoccupazioni in aumento, come ad esempio se i tamponi sono pericolosi. Thomas Zander, il CEO di nal von minden GmbH della Germania, ha fornito risposte alle più importanti domande formulate di recente. Il test rapido per il coronavirus di nal von minden GmbH, il ‘NADAL COVID-19 Ag Test’ è approvato per essere utilizzato in tutta Europa.

Alcuni medici otorinolaringoiatra raccomandano di usare uno spray nasale prima di effettuare il test. Funziona?



Zander: L’uso dello spray nasale decongestionante è un mezzo per dilatare il naso in modo che un tampone nasofaringeo, o nasofaringeo superiore, possa essere eseguito più comodamente. Tuttavia, i recenti sviluppi dimostrano che ora c’è un’alternativa più agevole. Per la nuova generazione di test rapidi, è sufficiente un tampone preso dal passaggio nasale inferiore. Questo significa che l’uso di uno spray nasale decongestionante non è più utile o necessario. È meglio invece soffiarsi leggermente il naso prima per trasportare le secrezioni nasali al passaggio nasale inferiore. Gli spray nasali possono diluire il tampone e portare a risultati errati del test.



I tamponi sono sterilizzati con ossido di etilene, che è cancerogeno. Sono quindi pericolosi?



Zander: No, non sono pericolosi. La sterilizzazione con ossido di etilene (EO) è il metodo standard per rendere sterili i prodotti medici. Questo metodo è stato usato in tutto il mondo per decenni, e c’è tutta una serie di prodotti diversi che vengono sterilizzati in questo modo. Per esempio, il kit di primo soccorso nel retro della tua auto: Tutte le bende sterili confezionate sono state molto probabilmente sterilizzate con l’EO. Questo funziona nel seguente modo: Una volta confezionati, i prodotti sono esposti al gas EO incolore e inodore. L’OE penetra nella confezione e uccide tutti i potenziali germi al suo interno. In seguito, i gas EO vengono sostituiti dall’azoto. Questo viene fatto diverse volte fino a quando tutti i gas EO sono completamente rimossi dal prodotto. L’intero processo è strettamente monitorato da ispettori qualificati e il prodotto viene rilasciato solo quando tutto è in ordine. I nostri tamponi sono confezionati in modo tale che nessun germe possa penetrare (quindi rimangono sterili), ma l’EO estremamente volatile può evaporare. Ulteriori analisi hanno dimostrato che nessun OE è rilevabile nel momento in cui il tampone raggiunge l’utente finale.



Ma cosa succede se si usa il test rapido in modo sbagliato – l’ossido di etilene può causare danni?



Zander: No. L’ossido di etilene (EO) è cancerogeno solo in alte concentrazioni e se si è esposti al gas o ai suoi residui per un lungo periodo di tempo. Questo non è il caso quando si tratta di utilizzare i test rapidi per il coronavirus. I prodotti medici sono – come già detto – liberati dai residui di OE prima di essere utilizzati. Secondo la norma ISO 10993-7, il limite di OE è di 4 mg/giorno per un contatto a breve termine (fino a 24 ore). Naturalmente, i nostri tamponi una volta sterilizzati, sono controllati secondo la norma ISO 10993-7 “Biological evaluation of medical devices – Part 7: Ethylene oxide sterilisation residues”. Tali controlli hanno stabilito valori inferiori a 0,010 mg, il che significa che i residui sui tamponi sono ben al di sotto dei limiti prescritti. Inoltre, i tamponi non rimangono nel naso per 24 ore, ma solo pochi secondi. Anche se si lasciasse accidentalmente un tampone nel naso per qualche minuto, non farebbe alcun danno. Naturalmente, bisogna sempre seguire le istruzioni corrette: Per ottenere risultati corretti del test, il tampone deve solo essere ruotato mentre viene spostato avanti e indietro alcune volte lungo la narice interna.



Una vaccinazione contro la SARS-CoV-2 causa risultati positivi nei test?



Zander: No. Tutti i vaccini approvati finora in Europa causano la produzione da parte del corpo di parti di una proteina di superficie, la cosiddetta “proteina spike” del virus SARS-CoV-2. Il corpo forma poi anticorpi protettivi, tra le altre cose. Tuttavia, i nostri test rapidi identificano la proteina V2 del nucleocapside, che si trova all’interno del virus, come marcatore di un’infezione da SARS-CoV-2. Nel contesto di una vaccinazione, non vengono prodotti componenti delle proteine del nucleocapside. Questo esclude risultati falsi positivi specifici del vaccino quando si utilizzano i nostri test rapidi.



A che punto del corso dell’infezione la rilevazione dell’antigene è positiva?



Zander: La regola generale è che più alta è la carica virale, più alta è la probabilità di un rilievo positivo dell’antigene. Per quanto ne sappiamo, la carica virale è massima nei seguenti momenti: Alcuni giorni prima della comparsa dei sintomi (fase prodromica) fino a 4-5 giorni dopo. La carica virale diminuisce poi con il progredire della malattia. Questo significa che, soprattutto nelle fasi iniziali, i test rapidi sono efficaci nell’individuare coloro che potrebbero essere infetti. È particolarmente importante durante questa fase, perché la trasmissione dell’infezione ad altre persone può essere prevenuta in tempo.



Come si smaltisce il test una volta che è stato usato?



Zander: I rifiuti dei test rapidi per il coronavirus – come i tamponi usati, le provette riempite o le cassette di test usate – devono essere raccolti in un sacchetto non strappato, resistente all’umidità e a prova di perdite (come un piccolo sacchetto della spazzatura o un sacchetto per il congelatore). Potete poi smaltirli come normali rifiuti domestici. I componenti non sono più contaminanti. Qualsiasi materiale virale potenzialmente presente viene disattivato dalla soluzione tampone.



