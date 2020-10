Litorale Tarantino e Gravine - Oasi sconosciute

Anche il litorale Tarantino le Gravine sono territori da visitare durate la vostra permanenza in Puglia. Scopri cosa vedere!

Dal punto di vista culturale e paesaggistico, il litorale di Taranto e Gravine è una delle zone più suggestive della Puglia. Gravine è un taglio aggressivo che si apre lungo il terreno. Furono scavati dal fiume che scorreva dalle Murge al mare migliaia di anni fa.



Questo fenomeno crea affascinanti canyon rocciosi, una volta essiccati, gli esseri umani si stabilizzeranno. In effetti, la grotta che si apre lungo il canyon è un luogo ideale per trovare protezione. La loro particolarità è data in questo modo: le tracce lasciate dagli esseri umani sono ancora visibili all'interno. Esistono infatti grotte dal neolitico al medioevo, e talvolta anche fino agli anni '50, dove erano le abitazioni di tutta la famiglia. In questi insediamenti si possono ancora vedere antichi borghi, cripte, chiese e rifugi sotterranei. Il canyon è una meravigliosa testimonianza del passato della Puglia.





Vi faremo conoscere alcune città famose, come Ginosa, Mottola, Massafra e Laterza, che si trovano su uno degli anfratti più profondi d'Europa. La città di Taranto aveva un passato magnifico, questo è in Magna. Il periodo della Magna Grecia è una realtà molto importante. Tuttavia, ti faremo conoscere anche le località balneari sopra il Mar Ionio in provincia di Taranto, famose per il loro mare calmo e limpido e le ampie spiagge circondate da dune verdi. La regione Puglia non è molto conosciuta dall'industria del turismo internazionale. Ma in effetti merita più visite, proprio perché riesce a preservare al meglio il suo scenario naturale originario.