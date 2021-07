Lo Zucchero 100% italiano confeziona il futuro

I nuovi pack firmati Italia Zuccheri-Coprob diventano 100% riciclabili L’unica filiera italiana dello zucchero continua il proprio percorso di transizione ecologica per garantire un’ampia selezione di prodotti sostenibili. A partire da ‘Nostrano’ e ‘Semolato 100% italiano’.

Dal campo alla tavola passando per l’innovazione dell’agricoltura italiana: il percorso dello zucchero 100% Made in Italy di Italia Zuccheri-Coprob - unica realtà nazionale esistente del comparto - porta con sé la storia di una filiera autentica, sin dalle sue radici nel 1962. Le 7000 aziende agricole che la compongono, organizzate in cooperativa e distribuite dall’Emilia Romagna al Veneto, dalle Marche alla Lombardia, dall’Umbria al Friuli-Venezia Giulia, sino al Piemonte sono infatti impegnate ogni giorno a garantire la riserva strategica di una delle materie prime più importanti per il funzionamento del sistema agri-food del nostro paese.

Tutti i prodotti firmati Italia Zuccheri-Coprob garantiscono alti standard qualitativi e, grazie al prezioso lavoro degli agricoltori, una produzione gestita nel pieno rispetto del territorio agricolo d’origine e del futuro dell’ambiente.

Ad esempio non tutti sanno che la coltivazione di barbabietola è una delle più virtuose in termini di emissioni di gas serra, tanto che coltivarla è come se ogni anno avessimo 30.000 ettari di bosco in più. Inoltre è di importanza strategica nell’ambito della rotazione agricola grazie alla sua capacità di rilasciare elementi nutritivi organici e minerali nel terreno: una coltura “miglioratrice” in grado di arricchire i campi dopo la raccolta e, se introdotta nel processo di rotazione, di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività agricola.

Il risultato finale è uno zucchero ‘differente’ perché porta con sé tutti i valori di Made in Italy e di filiera corta, il tutto racchiuso in un pack altrettanto ‘buono’ perché da oggi realizzato in carta totalmente riciclabile.



E dalla campagna alla cucina il salto è breve. Sono due le referenze di prodotto che rappresentano al meglio questa filiera per una scelta nel segno dell’italianità e che possa aggiungere la giusta dose di dolcezza alle nostre ricette: Nostrano – il primo e unico zucchero grezzo di barbabietola – e lo Zucchero Semolato 100% Italiano.



NOSTRANO

Nostrano è il primo e unico zucchero grezzo di barbabietola 100% italiano, pensato per rispondere alle esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti a quello che mangiano, con la predilezione per cibi più grezzi e di provenienza certificata anche quando si tratta di dolci.

Un primato tutto italiano: Nostrano è, infatti, frutto di investimenti in ricerca e sviluppo e di una revisione completa dei processi produttivi. È un prodotto autentico che offre ai consumatori la garanzia della qualità, genuinità e sostenibilità, oggi con un packaging in carta del tutto riciclabile.

Perfetto alleato per tutte le preparazioni e per dar sfogo alla libera creatività in cucina, Nostrano è uno zucchero grezzo dall’aroma armonioso che esalta il gusto del caffè e degli infusi ed è perfetto per dolcificare creme e dolci.

In vendita nelle principali insegne della grande distribuzione, è in due formati: pack da 500 gr e da 750 g.



SEMOLATO 100% ITALIANO

Lo zucchero semolato di Italia Zuccheri può vantare di una produzione 100% italiana, a garanzia di una filiera tracciata e certificata.

Perfetto per tutte le preparazioni in cucina e i dolci, gli infusi e il caffè, e per tutti coloro che prediligono il gusto dello zucchero classico senza rinunciare ai benefici di un prodotto di provenienza locale e 100% Made in italy.

L’italianità trova piena espressione anche grazie ai colori (rosso, bianco e verde) distintivi del pack in carta totalmente riciclabile, su cui sono raffigurati i visi di alcuni dei soci bieticoltori.

In vendita nelle principali insegne della grande distribuzione, in pacchi da 1kg.



