A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’appuntamento settimanale con la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 insieme a Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Matteo Baronetto, chef al ristorante Del Cambio di Torino, che presenta la sua rivisitazione dell’insalata russa.

Piemontese, classe 1977, Matteo Baronetto esordisce ai fornelli della Betulla di San Bernardino di Trana (Torino), per poi approdare all’Albereta di Erbusco, alla corte di Gualtiero Marchesi, dove conosce Carlo Cracco. Con lo chef vicentino nasce un profondo sodalizio professionale che dura 18 anni. Nel 2014, abbandonato il ruolo di secondo di Cracco, torna in Piemonte per prendere le redini Del Cambio di Torino che, dopo appena sei mesi, ottiene la Stella Michelin.



La ricetta completa dell’insalata russa di Matteo Baronetto, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da domani sul sito di Striscia la notizia www.striscialanotizia.mediaset.it.



STRISCIA LA NOTIZIA - CANALE 5 - ORE 20.35



SITO UFFICIALE DEL PROGRAMMA www.striscialanotizia.mediaset.it