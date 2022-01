MilliGraft ad Arab Health 2022: le cellule staminali mesenchimali protagoniste dell’innovazione medica

Dual Trend Srl è orgogliosa di annunciare la sua presenza ad Arab Health 2022, dove presenterà MilliGraft ®, il metodo brevettato che permette di selezionare le cellule staminali mesenchimali (MSCa) dal tessuto adiposo.

TORINO, 17 GENNAIO 2022 – Dual Trend Srl è orgogliosa di annunciare la sua presenza ad Arab Health 2022, un evento di importanza mondiale nel campo della medicina. L'azienda presenterà MilliGraft ®, il metodo brevettato, innovativo e minimamente invasivo che permette di selezionare le cellule staminali mesenchimali (MSCa) dal tessuto adiposo.



L'azienda è stata scelta dalla Regione Piemonte, che l'ha annoverata tra le sue eccellenze mediche. MilliGraft ® sarà infatti presente nell'area dedicata alla regione, presso il Padiglione Italia – Stand Z2 K19 (ZA' ABEEL 2 HALL).



MilliGraft ® permette alla medicina rigenerativa e alla medicina plastica/ricostruttiva di contare su un processo di rigenerazione tissutale più rapido ed efficace, grazie alle proprietà delle cellule MSCa. Il tutto senza rischio di rigetto.



Il metodo, brevettato da Dual Trend, trova ampia applicazione anche in medicina estetica, poiché sono infiniti i trattamenti che si possono effettuare grazie alla rigenerazione cellulare: dal ringiovanimento del viso con effetto lifting, al riempimento con effetto botox.



MilliGraft ® è realmente multidisciplinare, trova infatti applicazione anche nei campi della medicina generale, dell'ortopedia, della ginecologia, della tricologia e della medicina veterinaria.



Il metodo MilliGraft ® è racchiuso in un kit procedurale sterile monouso, che contiene tutto il necessario per la raccolta, il trattamento e l'infusione della sospensione ottenuta attraverso la procedura mininvasiva, nella quale si trovano fino a 1.300.000 cellule vive in 2 ml di sospensione.



Il kit procedurale è disponibile ad un prezzo molto accessibile per consentire alla Medicina di applicarlo su larga scala. Sempre alla ricerca di nuove collaborazioni internazionali, Dual Trend accoglierà i visitatori di Arab Health 2022 mostrando MilliGraft® e fornendo tutte le informazioni dettagliate sulla metodica più innovativa che permette di sfruttare le cellule staminali mesenchimali.



