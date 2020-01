MSC Foundation insieme al comitato ospitante del super Bowl Miami e i giocatori della NFL Larry Fitzgerald, Jarvis Landry e Mark Sanchez per la campagna #supercoralplay

• Campagna per accrescere la consapevolezza circa la necessità di proteggere e preservare le barriere coralline • Ocean Cay MSC Marine Reserve nelle Bahamas come centro di ricerca applicata con il Super Coral

MSC Foundation, organizzazione privata no-profit fondata dal Gruppo MSC con l’obiettivo di promuovere ed estendere il suo programma umanitario e sociale, ha lanciato ieri #SuperCoralPlay, una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla protezione delle barriere coralline. La campagna è il risultato di una collaborazione tra MSC Crociere, parte del Gruppo MSC, il comitato ospitante del Super Bowl Miami (MSBHC), 54 giocatori della NFL e influencers, tra cui il ricevitore dell’Arizona Cardinals, Larry Fitzgerald, della Creveland Browns, Jarvis Landry, il broadcaster e l’ex quarterback della NFL Mark Sanchez.



Le barriere coralline rientrano tra i più diversi ecosistemi del mondo e ospitano più del 25% delle specie marine. Rappresentano una risorsa alimentare per mezzo miliardo di persone e proteggono le comunità costiere dalle tempeste e dall’erosione. Secondo il NOAA, circa l’84% delle barriere coralline degli Stati Uniti si trovano in Florida dove si stima che la spesa relativa all’ecosistema corallino abbia generato più di 6 milioni di dollari di impatto economico nelle cinque contee del Sud Florida grazie a vendite annuali, incassi e occupazione, sostenendo più di 71.000 lavori a tempo pieno o part-time. Secondo il Gruppo Intergovernativo sul cambiamento climatico, gli scienziati prevedono che il 70-90% delle barriere coralline si estinguerà nei prossimi due decenni (2030-2050).

Ocean Cay MSC Marine Reserve si trova nelle Bahamas, a 65 miglia da Miami. In passato sito industriale per l’estrazione della sabbia, oggi Ocean Cay è stata trasformata da MSC Crociere in un’isola privata con una fiorente riserva marina. MSC Foundation, in collaborazione con un team di scienziati e di esperti ambientali, sta identificando alcune specie di super coralli, chiamati anche “Super Coral”, che sono sopravvissuti alle temperature sempre più alte degli oceani e ad altri cambiamenti nelle acque vicino all’isola. Attraverso la ricerca, lo studio e la diffusione di tali specie coralline potrebbe essere possibile ripristinare le barriere e aumentarne la resistenza ai futuri cambiamenti climatici.



Matthew McKinnon, Senior Advisor di MSC Foundation, afferma: “#SuperCoralPlay è un’azione che una persona o un’azienda può fare per unirsi al movimento per proteggere e preservare i coralli e ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente. La campagna incoraggia le persone e le aziende a condividere il messaggio attraverso il potere della musica usando la canzone del Super Coral Play, a sostenere la causa e la ricerca scientifica in Florida e a Ocean Cay, nonché ad adottare piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane o nelle operazioni di business che avranno un impatto positivo sull’ambiente”.



“Negli anni, nella nuova riserva marina protetta di Ocean Cay, più della metà dei coralli si è estinto. Allo stesso modo, i tesori corallini della Florida sono stati decimati, danneggiando la vita marina. Se agiamo ora possiamo ancora avere una possibilità di salvare i coralli e la vita marina. Abbiamo bisogno di frenare il surriscaldamento degli oceani riducendo non solo le emissioni, ma anche investendo nella ricerca e nello sviluppo dei super coralli così come nelle scienze applicate avanzate per aiutare a rigenerare quelli ancora esistenti. È questo l’impegno di MSC Foundation, in collaborazione con importanti partner locali e internazionali a Ocean Cay.” continua McKinnon.



Questo speciale progetto scientifico vedrà alcuni dei migliori esperti al mondo in biologia marina e conservazione di coralli collaborare insieme alla University of Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science (UM), l’Università Nova Southeastern (NSU), il Perry Institute for Marine Science, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), il Centre Scientifique de Monaco (CSM) e altri partner.



MSC Foundation ha infatti firmato accordi sia con l’Università di Miami Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science (UM) e l’Università Nova Southeastern (NSU) per una ricerca, educativa e applicata indirizzata agli studenti e ai docenti delle Università, al fine di impegnarsi nel coordinamento di attività di ricerca congiunta di restauro marino e di ricerca applicata nelle acque di Ocean Cay e circostanti. I laureati delle due Università vivranno sull'isola per sei mesi, partecipando agli studi, come parte di una borsa di studio.



“Il comitato ospitante del Super Bowl Miami ha lanciato l’iniziativa ambientale del Super Bowl LIV, Ocean to Everglades (O2E), ad aprile scorso per promuovere la sostenibilità e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle criticità che riguardano la salvaguardia dell'oceano e delle Everglades", ha dichiarato Rodney Barreto, presidente dell’MSBHC. "MSC Foundation e Ocean Cay MSC Marine Reserve sono stati per noi un partner naturale e MSBHC è entusiasta di far parte della loro campagna Super Coral Play".



MSC Crociere e MSBHC, aderenti della MSC Foundation, sono i 54 giocatori e influencer – attuali e pensionati – della NFL, in coincidenza con il LIV (54° Super Bowl) di quest'anno. Tra questi, i ricevitori Larry Fitzgerald degli Arizona Cardinals, Jarvis Landry dei Cleveland Browns, e Mark Sanchez, presentatore ed ex quarterback della NFL. La campagna è stata lanciata tramite un video ufficiale con gli ambasciatori, che ha messo in evidenza le criticità dei coralli e i passi che i singoli individui e le aziende possono fare per arginare il problema. Attraverso una campagna social, ognuno di loro farà un Super Coral Play - una semplice azione o un impegno per contribuire a ridurre l'impatto ambientale e la propria impronta di carbonio, al fine di salvaguardare i coralli e per incoraggiare gli altri a dare il proprio contributo. Una volta che gli individui o le aziende hanno scelto il loro "gioco", i partecipanti sono così spronati a postarlo sui social media con un video o utilizzando il filtro ufficiale della campagna, accompagnato dall’hashtag #SuperCoralPlay e sfidando altri due individui.



Si può partecipare alla campagna anche acquistando un braccialetto Super Coral Play in edizione limitata, realizzato con reti da pesca abbandonate, note come “reti fantasma”, per sostenere l'importante ricerca ad Ocean Cay, così da trovare soluzioni pratiche per la sopravvivenza dei coralli per le generazioni future. MSC Foundation ha inoltre deciso che, per ogni braccialetto acquistato, un Super Corallo verrà ripristinato nella riserva marina di Ocean Cay, al largo di Miami.

“Da tempo in MSC ci impegniamo a ridurre e a minimizzare continuamente l'impatto ambientale delle nostre attività, anche per quanto riguarda il surriscaldamento degli oceani e la salute dei coralli", ha dichiarato Rick Sasso, Presidente e Ambasciatore di MSC Crociere USA di MSC Foundation in America.



"A partire dal 1° gennaio 2020, ci siamo impegnati a compensare tutte le emissioni di C02 della nostra flotta da crociera globale che attualmente non possiamo eliminare, mentre continuiamo a investire nello sviluppo accelerato di una tecnologia ambientale avanzata, che alla fine ci porterà a zero emissioni. Inoltre, abbiamo rimosso quasi il 100% di tutta la plastica monouso dalla nostra flotta a partire dal 2019”.

Sasso ha aggiunto: "Incoraggiamo altre aziende e partner di MSC a partecipare alla nostra campagna con una o più azioni di sostenibilità. Per favorire la partecipazione a questa campagna così importante per la salute ambientale della nostra regione, i consumatori e le aziende che condividono #SuperCoralPlay hanno la possibilità di vincere premi, come crociere gratuite che fanno scalo presso lOcean Cay MSC Marine Reserve e altro ancora".

Durante la settimana che precede la grande partita, dal 25 gennaio al 1 febbraio, i tifosi sono invitati a visitare l'installazione di Ocean Cay MSC Marine Reserve presso l'Environmental Village del Super Bowl LIVE, per saperne di più sulla campagna Super Coral Play. Questo spazio esperienziale mostrerà il lavoro in atto su Ocean Cay e offrirà un'esperienza interattiva. Inoltre, da quel momento fino al Super Bowl LIV del 2 febbraio 2020, i partecipanti che condivideranno #SuperCoralPlay sui social media saranno premiati. Maggiori dettagli sono disponibili su SuperCoralPlay.org.



Per maggiori informazioni, visita i siti www.supercoralplay.org e www.oceancaymsc.com



MSC Foundation

MSC Foundation è un’organizzazione no-profit indipendente e internazionale, fondata nel 2018 dal Gruppo MSC con l’obiettivo di promuovere ed estendere il suo programma umanitario e sociale, con un focus speciale sulla protezione degli oceani.

La vision di MSC Foundation è di restaurare l’equilibrio critico tra l’uomo e la natura, utilizzando la reach globale e la conoscenza dei mari di MSC per proteggere e nutrire il Pianeta Blu e i suoi abitanti. Con questi sforzi, MSC Foundation è spinta da un forte senso di responsabilità per il pianeta e le sue risorse, in particolare gli oceani, consapevoli del fatto che ognuno di noi ha il dovere di lasciare alle generazioni future un mondo migliore.

MSC Foundation concentra le sue attività sulla restaurazione dell’equilibrio attraverso investimenti con partners nella conservazione marina e la sostenibilità. Lavora anche per sostenere le comunità coinvolte da un disequilibrio tra uomo e natura, aiutando la popolazione nella ripresa e sostenendo le comunità vulnerabili.

Per ulteriori informazioni sul mondo di MSC Foundation: https://mscfoundation.org/



MSC Crociere

MSC Crociere è la compagnia di crociera più grande del mondo. Con sede principale a Ginevra, Svizzera, MSC Crociere fa parte del Divisione Crociere del Gruppo MSC.

Le 17 navi di MSC Crociere vantano una serie di innovazioni all'avanguardia e le più recenti tecnologie. La sua flotta mondiale è, inoltre, tra le più giovani attualmente in mare.

Il piano di 11,6 miliardi di euro vedrà la flotta espandersi a 25 navi entro il 2027. Inoltre, la Divisione Crociere di MSC Group sta investendo ulteriori 2 miliardi di euro in un nuovo brand di crociere di lusso composto da quattro navi Superyacht, che saranno varate una per anno tra il 2023 e il 2026. Con più di 200 destinazioni tra i 5 continenti, MSC Crociere avvicina più di 180 nazioni del mondo, offrendo una esperienza di crociera completa ispirata al patrimonio europeo dell’azienda. Cene internazionali, intrattenimento mondiale, programmi famigliari e tecnologia all’avanguardia.



Per ulteriori informazioni sul mondo di MSC Crociere: https://www.msccrociere.it/

(foto by marketingdirecto.com)