Nasce Pneumaticidiretti.com: L'e-commerce dedicato alla vendita online di pneumatici auto, moto e veicoli commerciali

Pneumaticidiretti.com è un'azienda specializzata nella vendita online di pneumatici auto, moto e veicoli commerciali con il miglior prezzo garantito.

Pneumaticidiretti.com è un'impresa che opera per la vendita online di pneumatici sia in Italia che all'estero.



È un'azienda giovane e nuova che ha come obiettivo quello di soddisfare le richieste dei clienti con attenzione e sicurezza, acquistando pneumatici con un ottimo rapporto qualità-prezzo.



Pneumaticidiretti.com importa e vende gomme online in modo consistente. Ha un ampio catalogo che comprende più di 50 marche e 8000 modelli di pneumatici con DOT recenti. La spedizione è rapida e gratuita in tutto il territorio Europeo, assicurando altissimi livelli di sicurezza e qualità. I prodotti sono garantiti e sono acquistabili con diverse modalità di pagamento tra cui anche Amazon Pay, utile nel caso in cui il cliente possiede buoni regalo o vuole pagare con il proprio account Amazon.



L'e-commerce dell'attività è facile e intuitivo nella navigazione. È strutturato in base alle categorie del mezzo (auto, moto, veicoli commerciali, auto 4x4-SUV) dove si possono confrontare con facilità gli pneumatici che si desiderano. Oltre a ciò, sarà possibile anche impostare manualmente la sezione della propria gomma, scegliere il modello desiderato e selezionare la sua tipologia (Invernale, Estiva, Quattro Stagioni).



Dopo aver scelto la gomma adatta, sarà possibile visionare i dettagli quali la disponibilità di magazzino, le carte accettate per il pagamento, il prezzo IVA inclusa ed entro quale data arriverà. Se si accede come ospite, non sarà necessaria la registrazione di un account, in quanto se ad esempio si sceglierà il pagamento PayPal, i dati verranno automaticamente riconosciuti dal sistema senza nessuna procedura sofisticata.



A conferma dell'ordine effettuato arriverà una mail e non si dovrà far altro che attendere il ricevimento del pacco.



La squadra di tecnici di Pneumaticidiretti.com offre una vasta assistenza prima e dopo la vendita. Per ulteriori domande o chiarimenti è possibile fare affidamento agli operatori scrivendo tramite mail, visitando le pagine ufficiali Facebook, Twitter, Instagram, compilando l'apposito modulo o chiamando il numero fisso.