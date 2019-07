Nel quartiere LUNA E SOLE di Sassari si diffonde “la verità sull’eroina”

I libretti informanivi sulle conseguenze causate dall'eroina verranno distribuiti nella serata di giovedì 11 luglio.

“La verità sull’eroina”, probabilmente qualcuno potrebbe obiettare che ormai sulle droghe si sa tutto e che su internet si trovano le informazioni necessarie a portata di click. La verità è che molte informazioni sulle droghe sono trasmesse ad arte da chi le droghe le spaccia o le inventa in laboratorio, e quando il libretto contenente la Verità’ quella reale, va nelle mani dei ragazzi, le sorprese non mancano e sono all’ordine del giorno. “Molti di questi dati non li conoscevo” hanno dichiarato i ragazzi delle scuole dopo aver assistito alla conferenza dei volontari, e ancora: “dopo aver letto il libretto sulla marijuana, ho deciso di smettere di farmi le canne”. Ecco il motivo per cui vengono stampati questi opuscoli, per confutare le informazioni che si sentono in giro messe ad arte dagli spacciatori, da qui la necessità di continuare nella distribuzione casa per casa, negozio per negozio, città per città per arrivare ai ragazzi prima che ci arrivino i pusher con le loro bugie.

Nella serata di giovedì 11 luglio i volontari di Fondazione per un Mondo Libero alla Droga e della Chiesa di Scientology saranno nuovamente nelle strade del quartiere Luna e Sole di Sassari per informare sugli effetti della Eroina, droga che in questi ultimi tempi sta imperversando nelle nostre città. La campagna di prevenzione alle droghe dei volontari si ispira agli insegnamenti del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard il quale delle stesse scriveva: “Le droghe sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”. Info: www.noalladroga.it