'Oncorete Sharing and innovation system’ - 26 Ottobre 2020 - ORE 15

Il prossimo lunedì 26 ottobre dalle ore 15 alle 18, si terrà il webinar ‘ONCORETE SHARING AND INNOVATION SYSTEM’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti. Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare l’alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Vincenzo Adamo, Oncologo Medico Azienda Ospedaliera “Papardo di Messina” Coordinatore Rete Oncologica Siciliana

- Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio,la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana

- Francesco Attanasio, Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana

- Rossana Berardi, Direttore Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di Ancona

- Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

- Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati

- Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

- Michele Caporossi, Direttore Generale AOU Ospedali Riuniti di Ancona

- Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

- Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva

- Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro- Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania

- Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia

- Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

- Barbara Rebesco, Responsabile Farmaceutica e Protesica - Politiche del Farmaco, A.Li.Sa Regione Liguria

- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari

- Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica Regione Puglia

- Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica della Regione Campania

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità



MODERANO:

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Alessandro Malpelo, Giornalista

- Ettore Mautone, Giornalista

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità





Per partecipare al webinar del 26 ottobre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3jmq58Y













Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693

Marco Biondi - Cell. 327 8920962