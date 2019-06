È ora di vacanze: iniziate la pausa estiva sull’onda eco-responsabile di AQUATIS!

Tra il 10 e il 15 giugno 2019 migliaia di studenti italiani inizieranno le tanto agognate vacanze estive. L’estate si tinge di giovane anche all’AQUATIS, il luogo ideale in cui continuare ad imparare senza mai smettere di divertirsi.

Giugno 2019 – La scuola volge al termine e per le famiglie inizia la sfida su come tenere impegnati i bambini e ragazzi durante la lunga pausa estiva. AQUATIS offre a grandi e piccini un ventaglio di opportunità davvero variegato per rigenerarsi in famiglia, vivere esperienze indimenticabili e fare scoperte esilaranti.

Il percorso di scoperte di AQUATIS, il più grande acquario d’acqua dolce d’Europa situato alle porte di Losanna, si articola in 5 biozone e 12 ambienti naturali sviluppati su 3.500m². Un viaggio negli ecosistemi del mondo in cui adulti e bambini via via diventano viaggiatori nel tempo, immergendosi in epoche lontane e proiettandosi verso il futuro grazie ad un unico elemento unificatore: l’acqua.

Al suo interno a mettersi in mostra è la biodiversità del pianeta grazie a pesci, rettili e anfibi d’acqua dolce. Un universo in cui allargare gli orizzonti, farsi lasciare a bocca aperta da scenografie uniche realizzate grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia e diventare protagonisti di una fantastica avventura.



Le esperienze a stretto contatto con le ambientazioni non si faranno attendere. Nella Vasca Evoluzione è possibile assistere all’immersione dei sub per sfamare e interagire con i suoi abitanti, senza dimenticare le operazioni di manutenzione del loro habitat. Oppure, proseguendo verso lo Spazio Asia, è possibile ammirare il Drago di Komodo durante il momento d’interazione e alimentazione. Addentrandosi nelle diverse aree, saranno tante altre le sorprese ad attendere i visitatori. Orari e disponibilità delle attività sono facilmente consultabili attraverso l’app AQUATIS, gratuita e disponibile per IOS e Android.



I più piccoli troveranno la loro dimensione non soltanto all’interno degli spazi espositivi ma anche in molte altre aree come il ristorante Le Piranha, immerso nella vasca di piranha che terranno compagnia agli ospiti durante il pasto, e dal quale, alle 12.00, è possibile osservare il momento della nutrizione. L’hotel adiacente l’Aquarium Vivarium, offre inoltre una varietà di sistemazioni adatte a famiglie più o meno numerose, dalle camere standard alle suite famigliari. Al suo interno si trova anche l’area famiglie dove intrattenersi grazie al biliardino, un’ampia scelta di giochi per bambini, Nintendo Switch e servizi adatti alle famiglie con bambini piccoli, come scalda biberon e bollitore.



AQUATIS ha pensato proprio alle famiglie dedicando loro un’offerta imperdibile, grazie alla quale per ogni camera adulti prenotata viene gratuitamente offerta una camera per bambini. Il Pacchetto Famiglia include una notte in camera doppia standard, una camera doppia offerta per 2 bambini, colazione a buffet, accesso alla sala giochi, ingresso all’Aquarium-Vivarium AQUATIS e una sorpresa in camera per i bambini a partire da 199 CHF. Per maggiori informazioni sull’offerta www.aquatis.ch/it/offerta/pacchetto-famiglia/



AQUATIS

Unico nel suo genere in Svizzera e in Europa, AQUATIS è anche il più grande Aquarium-Vivarium d’acqua dolce d’Europa. Viaggio eccezionale attraverso gli habitat d’acqua dolce più affascinanti del pianeta e, al contempo, prima destinazione culturale e turistica della Svizzera dedicata agli ecosistemi e allo sviluppo sostenibile, AQUATIS appartiene a una nuova generazione di strutture. Quasi due milioni di litri d’acqua dolce, 20 diversi ecosistemi, 46 acquari/rettilari/terrari, 100 rettili e 10mila pesci rappresentativi dei 5 continenti offrono ai visitatori un percorso di grande ricchezza e varietà, sui due piani dell’edificio. Grazie alle tecnologie digitali, come le proiezioni a grandezza reale, il percorso di visita, con i suoi rettili, anfibi e pesci, si popola anche di animali virtuali. AQUATIS utilizza le migliore tecniche di divulgazione scientifica attraverso un allestimento spettacolare che mette in scena i 5 continenti. Anello di congiunzione tra scienza, natura e pubblico, AQUATIS è anche un forum dove studiosi, neofiti, appassionati e semplici curiosi potranno incontrarsi. Un luogo unico dove dar vita agli scambi e ai dibattiti indispensabili a una presa di coscienza generale delle problematiche affrontate e della reale necessità di salvaguardare l’acqua dolce.





