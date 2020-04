Osservatorio AIFIn/MarketLab “Innovazione Finanziaria 2020”

• Presentati i principali risultati dell’Osservatorio “Innovazione Finanziaria 2020” • Emergenza Covid-19: innovazione sostenibile per essere vicini alle imprese, alle famiglie e all’economia reale • Cambiamenti strutturali e nuova normalità: il fondamentale ruolo dell’innovazione per rendere resilienti e sostenibili i modelli di business delle istituzioni finanziarie nel prossimo futuro. • È il momento dell’innovazione strategica. Un’adeguata corporate governance nello scenario post Covid-19 richiede visione prospettica e competenze di innovazione finanziaria all’interno dei board. Si suggerisce l’istituzione di comitati endo-consiliari di “Strategia e innovazione” • I vincitori della XVI edizione del Premio AIFIn dedicato all’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. UniCredit, AXA Italia e NEXI sono rispettivamente Banca, Compagnia di Assicurazione e Intermediario finanziario Innovativo dell'anno.

L’Osservatorio “Innovazione Finanziaria” promosso da AIFIn, The Financial Innovation Think Tank, associazione attiva dal 2004 che si propone di promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione finanziaria, e da MarketLab – Financial Marketing & Research, istituto di ricerca e società di consulenza specializzata in innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario è giunto alla sua XVI edizione.

Dal 2006 l’Osservatorio rileva i principali trend che potrebbero guidare le strategie e innovazioni del settore bancario, assicurativo e finanziario, i rischi e le opportunità percepiti, l’evoluzione nella governance dell’innovazione, l’approccio al Fintech, i principali casi e aree di innovazione, ecc.

All’Executive Panel di questa edizione hanno partecipato 41 manager appartenenti a 32 istituzioni finanziarie. Ad 11 tra Presidenti, Amministratori Delegati e/o Direttori Generali è stato inoltre inviato un questionario dedicato contenente alcune domande specifiche sul rapporto tra “corporate governance e governance dell’innovazione”.



L’Osservatorio inoltre è stato successivamente integrato con una survey su un secondo Executive Panel (54 manager di 31 istituzioni finanziarie), dedicata specificatamente agli impatti del Covid-19 nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

Infine una parte dell’Osservatorio si basa anche sulla raccolta, analisi e valutazione dei progetti innovativi candidati dalle istituzioni finanziarie italiane al Premio “Financial Innovation - Italian Awards”. A questa edizione hanno partecipato 31 aziende e sono stati analizzati 90 progetti.

Le principali evidenze dell’Osservatorio saranno presentate con degli articoli in esclusiva su www.financialinnovation.it e “Marketing e Finanza” media partner dell’evento.



L’Osservatorio 2020 è stato realizzato in un periodo di grande incertezza legata agli impatti umani, sociali ed economici della pandemia Covid-19.

“Le fasi di discontinuità ci pongono di fronte non solo a importanti sfide e responsabilità ma anche a grandi opportunità” – dichiara Sergio Spaccavento – Presidente di AIFIn e CEO di MarketLab – “Di fronte ad uno shock economico e sociale, come quello che stiamo vivendo, gli impatti per il settore bancario, assicurativo e finanziario saranno significativi. Le istituzioni finanziarie dovranno da un lato essere vicine e supportare le famiglie, le imprese e l’economia reale in modo efficiente ed efficace e dall’altro dimostrare la loro capacità di resilienza. Nella nuova normalità post Covid-19 ci sarà spazio solo per chi avrà saputo leggere e interpretare correttamente il futuro e i relativi cambiamenti strutturali che coinvolgeranno tutti gli stakeholder, definendo strategie e piani che dovranno necessariamente essere riformulati al fine di perseguire modelli di business sostenibili. Avere consapevolezza, a livello di board, della capacità di innovazione aziendale è quindi fondamentale. È il momento dunque dell’innovazione strategica. Per questo sarà necessario intervenire sulla qualità della corporate governance inserendo competenze di innovazione finanziaria al fine di rafforzare e/o migliorare la capacità di indirizzo strategico. Abbiamo rilevato nella survey una situazione molto eterogenea tra le istituzioni finanziarie in termini di innovation maturity e capability.”



Durante il Convegno Online “Financial Innovation Day” si è svolta anche la cerimonia di premiazione virtuale del premio AIFIn “Financial Innovation - Italian Awards”

A seguito di un processo di selezione basato sulla valutazione di alcuni indicatori (caratteristiche innovative, valore generato, grado di innovazione, complessità del progetto, ecc.) una giuria composta in una prima fase dai rappresentanti degli enti organizzatori e nella fase finale esclusivamente da docenti universitari ha determinato i progetti vincitori di ogni categoria.



Ecco la classifica finale del premio AIFIn “Financial Innovation - Italian Awards” relativa ai progetti 2019:



Categoria: Channels & CX:

1° Classificato: AXA Italia – Customer Journey Property - Dal preventivo online alla video perizia

2° Classificato: BNP Paribas Cardif – Healthy Corner

3° Classificato: AXA Italia – Chatbot & Chatbot vocale



Categoria: Prodotti e servizi di credito:

1° Classificato: ING Bank – Digital Mortgage

2° Classificato: Cassa di Risparmio di Volterra – Summer Start Plus

3° Classificato: UniCredit – EasyLoan



Categoria: Prodotti e servizi di Wealth Management:

1° Classificato: Deutsche Bank – Soluzione d’investimento ESG in Consulenza Avanzata

2° Classificato: Euromobiliare Advisory SIM – Servizio di Consulenza Indipendente in materia di Investimenti

3° Classificato: ING Bank – MyMoneyCoach



Categoria: Prodotti e servizi di Asset Management:

1° Classificato: AcomeA SGR – Gimme5

2° Classificato: Euromobiliare Advisory SIM – GWA NeXT: Servizi digitali evoluti per il Wealth Management

3° Classificato: EURIZON Capital SGR – Servizi digitali per consulenti finanziari: Webinar e Configuratore GP



P&C & HEALTH:

1° Classificato: Allianz Partners Italia – MyMobility

2° Classificato: Cattolica Assicurazioni – Active Casa&Persona

3° Classificato: Intesa Sanpaolo – XME Salute



Prodotti e servizi assicurativi vita:

1° Classificato: AXA Italia – InFuturo

2° Classificato: Arca Vita – Ingegno – multiramo intelligente

3° Classificato: UBI Banca – Twin e Twin Top Selection



Prodotti e servizi di pagamento:

1° Classificato: Nexi – Nexi Digital Corporate Mobile APP

2° Classificato: ING Bank – Pagoflex

3° Classificato: UniCredit – UniCredit payments HUB strategy



Nuovi servizi:

1° Classificato: Banco BPM – You Gate - Fare Banca con un Click

2° Classificato: UniCredit – Plick for Corporate

3° Classificato: AXA Italia – Nuovi servizi Motor dalla CAI Online al Report Crash 3D e “a bassa energia”



Marketing:

1° Classificato: UniCredit – Uprice

2° Classificato: Quixa Assicurazioni – quixa smart

3° Classificato: Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – Progetto ForWE “For Women Energy”



Comunicazione:

1° Classificato: Alleanza Assicurazioni – Smile

2° Classificato: Cordusio SIM – Wealth Management al Femminile

3° Classificato: UniCredit – U-Days: i giorni di UniCredit dedicati alle promozioni



CSR & Sustainability

1° Classificato: UnipolSai – Progetto DERRIS (DisastEr Risk Reduction InSurance)

2° Classificato: Eurizon Capital SGR – Global Impact Report di Eurizon Fund – Absolute Green Bonds

3° Classificato: BCC Basilicata – Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – Fondo Etico per i Progetti del Territorio



Modelli di servizio e operativi:

1° Classificato: UniCredit – Enterprise Customer Care

2° Classificato: Pitagora – MyCQ, Faster than Ever!

3° Classificato: Alleanza Assicurazioni – MYA – La nuova Piattaforma di Servizio



HR & Organization:

1° Classificato: Generali Italia – Feedback Up

2° Classificato: BNP Paribas Cardif – EnjoIN

3° Classificato: Banco BPM – Clarity - Suite di Politiche di Remunerazione





Sulla base dei risultati conseguiti nelle diverse categorie sono stati assegnati i seguenti Premi Speciali:

• Banca innovativa dell’anno: UniCredit

• Compagnia di assicurazione innovativa dell’anno: AXA Italia

• Intermediario finanziario innovativo dell’anno: Nexi



Premio “Financial Innovation - Italian Awards”: è un osservatorio e un riconoscimento annuale che ha lo scopo di promuovere il ruolo dell’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

Il Premio si propone di essere:

• un riconoscimento all’innovatività delle istituzioni finanziarie (banche, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari) e alle loro capacità di anticipare e/o guidare i cambiamenti di mercato;

• un riconoscimento ai manager che hanno attivato e gestito le iniziative innovative e al loro staff;

• una “guida” per il mercato delle iniziative più innovative e uno stimolo all’innovazione.



AIFIn – The Financial Innovation Think Tank

AIFIn è un think tank indipendente attivo dal 2004 che si propone di promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. AIFIn vuole rappresentare il punto di riferimento per le istituzioni finanziarie e i manager sul tema dell’innovazione finanziaria e il centro di competenza per l'analisi dei trend e delle innovazioni del settore.



MarketLab – Financial Marketing & Research è un istituto di ricerca e una società di consulenza strategica specializzata in innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario. Offre servizi di analisi e ricerche di mercato, formazione, consulenza in corporate foresight, strategy, innovation e marketing.



