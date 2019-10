Pam Panorama apre le porte a Telethon

In 17 punti vendita della storica insegna la presenza di volontari per raccontare le iniziative a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

Pam Panorama apre le porte dei suoi punti vendita ai volontari Telethon. La storica insegna della grande distribuzione è da sempre attenta alle tematiche riguardanti il sociale e a conferma di questo, per tutto il mese di ottobre, volontari Telethon saranno a disposizione dei clienti Pam, dei punti vendita aderenti all’iniziativa, per raccontare le numerose iniziative di Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.



Da quando Telethon è sbarcata in Italia lavora ogni giorno per dare risposte concrete a tutte le persone che lottano contro le malattie genetiche, così rare da essere spesso dimenticate dai grandi investimenti pubblici o privati di ricerca. La Fondazione finanzia i migliori ricercatori ed istituti di ricerca perchè crede nel merito e nell’eccellenza e solo in questo modo ha potuto raggiungere alcuni primi risultati importanti per la cura delle malattie genetiche.

“Siamo orgogliosi di aprire le porte dei nostri punti vendita ai volontari di Telethon – afferma Renato Mazzucco Direttore Vendite Prossimità –. La nostra insegna è da sempre attenta al sociale e teniamo molto alle iniziative di questa natura che periodicamente organizziamo nei nostri store. Facciamo appello alla sensibilità dei nostri clienti che sapranno sicuramente essere vicini alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare”.



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pamlocal, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 190 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.